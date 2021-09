Drop & Loop werkt samen met textielverwerker Wolkat

Kledinginzamelbedrijf Drop & Loop en textielverwerker Wolkat hebben de handen ineengeslagen. Samen hebben de twee een compleet circulair programma voor textiel, aldus het persbericht.

Textiel dat wordt ingezameld met de machines van Drop & Loop wordt gesorteerd in de Wolkat-fabriek in Tanger, in Marokko. De helft is geschikt om opnieuw gedragen te worden, de andere helft wordt schoongemaakt, met de hand gesorteerd op materiaal en kleur en vervolgens gerecycled. Daarna worden garens gemaakt van het gerecycled materiaal zonder het gebruik van water, chemicalien of verf stoffen. Uiteindelijk maakt Wolkat van het ingezamelde textiel nieuwe producten.

Wolkat recyclet al meer dan 70 jaar textiel terwijl Drop & Loop een relatief nieuwe speler is op de markt. De twee willen samen stap voor stap werken aan het verduurzamen van de textielindustrie door samen nieuwe eindproducten te ontwikkelen. Eerder dit jaar plaatsten twee filialen van Scapino al een Drop & Loop-machine.