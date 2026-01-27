Dstrezzed en D-Lux Concept: waarom sterke samenwerkingen met agentschappen cruciaal blijven in de wholesale van herenmode

Nu de wholesale modewereld steeds complexer wordt, reiken relaties tussen merk en agentschap veel verder dan het louter noteren van orders. Succesvolle samenwerkingen zijn vandaag gebouwd op een gedeelde visie, lokale expertise en merkopbouw op de lange termijn. Het langdurige partnerschap tussen het Nederlandse herenmodelabel Dstrezzed en het Belgische agentschap D-Lux Concept illustreert hoe een sterke lokale aanwezigheid, duidelijke positionering en voortdurende dialoog duurzame groei kunnen stimuleren. De samenwerking, die inmiddels meer dan twaalf jaar beslaat, biedt waardevolle inzichten in het Belgische herenmodelandschap, zoals gedeeld in een gesprek met FashionUnited.

Van vroege samenwerking naar merkopbouw op lange termijn

Toen Dstrezzed voor het eerst buiten de thuismarkt uitbreidde, lag België als volgende stap voor de hand. Culturele overeenkomsten met Nederland, gecombineerd met een sterke multibrand retailstructuur, maakten de markt tot een ideale omgeving voor verdere groei. D-Lux Concept werd een van de eerste internationale partners van het merk.

“D-Lux Concept was een van de eerste partners waarmee we buiten onze thuismarkt gingen samenwerken. Hun benadering van premium herenmode, het distributieniveau en de dekking in België en Luxemburg gaven uiteindelijk de doorslag,” legt Roy van de Kamp, Sales Director bij Dstrezzed, uit. Wat begon als een commercieel gedreven partnerschap, evolueerde geleidelijk naar een strategische samenwerking gericht op merkontwikkeling op de lange termijn. In de loop der jaren verschoof de focus van marges en sell-in naar positionering, storytelling en een langetermijnvisie toegespitst op de Belgische markt — een transitie die nauw aansluit bij de filosofie van D-Lux Concept.

Dstrezzed in de showroom van D-Lux Concept in Antwerpen. Credits: D-Lux Concept

Lokale expertise als strategische troef

Voor Camille Vermue, oprichter en eigenaar van D-Lux Concept, is lokale marktkennis doorslaggevend. Het agentschap, dat al meer dan 23 jaar actief is in de Benelux, bouwde zijn reputatie op langdurige relaties en een diepgaand begrip van de Belgische retailcultuur. “België is een markt met veel familiebedrijven binnen de multibrand retail, waar vertrouwen, continuïteit en service essentieel zijn,” legt hij uit. “Merken slagen hier wanneer ze het ritme van de markt begrijpen en bereid zijn te investeren in relaties voor de lange termijn.”

Het kiezen van het juiste agentschap draait dan ook minder om bereik en meer om relevantie. Voor Dstrezzed is toegang tot de juiste retailpartners op het juiste niveau cruciaal. “Het is belangrijk dat een agent merken vertegenwoordigt binnen het midden- tot hogere segment en goed verbonden is met top-tier accounts,” merkt Van de Kamp op. D-Lux Concept positioneert zich daarbij nadrukkelijk als merkbouwer in plaats van als traditionele verkoopagent. Via een zorgvuldig samengesteld retailnetwerk, strategische winkelselectie en intensieve opvolging zorgt het agentschap ervoor dat Dstrezzed wordt gepresenteerd in een commerciële, maar merkconsistente omgeving.

De showroom als strategisch instrument

Een tastbare uiting van deze aanpak is de nieuwe showroom van D-Lux Concept in Antwerpen, waarin door Vermue aanzienlijke investeringen zijn gedaan. De locatie is vlot bereikbaar, biedt gratis parkeergelegenheid en beschikt over een heldere, hedendaagse indeling die ontworpen is om zowel merkverhaal als commerciële prestaties te ondersteunen. “De showroom is veel meer dan een visuele upgrade,” aldus Vermue. “Het is een strategisch instrument voor sell-in, category management en het vertalen van een totaalconcept als Dstrezzed naar de juiste retailmix.”

Binnen de showroom heeft Dstrezzed zijn nieuwste shop-in-shopconcept geïmplementeerd, inclusief een eerste presentatie van de FW26-collectie, waardoor retailers het merk kunnen ervaren als een coherente totaallookpropositie. Deze opzet helpt partners bij het begrijpen van assortimentsopbouw, categoriebalans en winkelpresentatie — elementen die steeds crucialer worden binnen de huidige competitieve wholesaleomgeving. Voor retailers in de Benelux fungeert de Antwerpse showroom daarmee als een toegankelijk startpunt om zowel Dstrezzed als de merkbouwende aanpak van D-Lux Concept te ervaren, met een helder en actueel overzicht van de collecties in een commerciële retailcontext.

Showroom van D-Lux Concept in Antwerpen. Credits: D-Lux Concept

Communicatie, feedback en productevolutie

Een bepalende kracht binnen het partnerschap is de intensiteit van de communicatie tussen merk en agentschap. In plaats van het contact te beperken tot verkoopseizoenen, onderhouden beide partijen een voortdurende dialoog, waarbij marktfeedback wordt gedeeld en strategieën op elkaar worden afgestemd. “Ik heb meerdere dagen per week contact met Sales Account Manager Maxim Koevoets en we volgen veel partnerschappen nauwgezet op,” vertelt Van de Kamp. Deze continue uitwisseling maakt snelle reacties op marktsignalen mogelijk en voedt direct de productontwikkeling.

Die feedbackloop vormt ook een belangrijk fundament onder de collectieontwikkeling. Input vanuit D-Lux Concept wordt vroeg in het proces geïntegreerd, zodat lokale marktbehoeften direct worden meegenomen. Hierdoor is Dstrezzed geëvolueerd van een merk dat bekendstond om sterke seizoensitems naar een volwaardig totaallooklabel. Waar bermuda’s ooit de zomerverkoop domineerden, presteren vandaag broeken, knitwear, overhemden en T-shirts consistent, ondersteund door hedendaagse materialen, verfijnde pasvormen en een stabiele prijsarchitectuur.

Een toekomst gebouwd op partnerschap

Beide partijen zijn het erover eens dat samenwerkingen met agentschappen essentieel blijven voor internationale groei. “Een goede agent is goed geïnformeerd, beschikt over het juiste netwerk en is in staat om als partner mee te groeien in onze internationale expansie,” stelt Van de Kamp, waarbij hij ook het toenemende belang van directe betrokkenheid vanuit het hoofdkantoor benadrukt. De conclusie is helder: sterke samenwerkingen met agentschappen blijven onmisbaar, zeker wanneer ze zijn gebouwd op vertrouwen, gedeelde ambitie en een langetermijnvisie op merkontwikkeling — ondersteund door tastbare middelen zoals een showroom waar retailers de FW26-collectie van Dstrezzed al kunnen ontdekken.