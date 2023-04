Dstrezzed lanceert nieuwe webshop om de ‘modern gent’ van vandaag te kleden en inspireren.

Het Nederlandse herenkleding merk Dstrezzed heeft hun online aanwezigheid opnieuw vormgegeven met een webshop die prioriteit geeft aan een gebruikerservaring die gestroomlijnd en gemakkelijk is.

Naast winkelopeningen en meerdere seizoenen met vernieuwende en eigentijdse collecties, heeft Dstrezzed zijn aandacht ook op online gericht. Dit om de online winkelervaring een stuk aangenamer en makkelijker te maken, zodat iedere consument de juiste pasvorm en stijl vindt. De nieuwe webshop is iets om trots op te zijn.

We zijn verheugd om onze nieuwe webshop te lanceren en onze klanten een innovatieve en gemakkelijke winkelervaring te bieden. Ons doel is altijd al geweest om onze klanten kwaliteitsartikelen te bieden om te genieten van de goede dingen in het leven en met de lancering van onze nieuwe webshop, brengen we dit naar een hoger niveau. Eric Aarden, oprichter van Dstrezzed

De belangrijkste vernieuwing van de webshop is de navigatie waarmee shoppers gemakkelijk kunnen vinden wat ze nodig hebben. De gehele look en feel communiceert de identiteit van Dstrezzed en dient als inspiratie, maar is ook functioneel prettig.

Enkele belangrijke highlights van de nieuwe webshop zijn:

Mobile-first design - uit data bleek dat de meeste online klanten via hun smartphone de webshop bezochten, dus deze belangrijke verandering in het ontwerp betekent dat de gehele mobiele navigatie prettiger is en naadloos aansluit op de behoefte van de mobiele gebruikers.

Betere online merchandising - producten en kleurvarianten worden duidelijker uitgelicht op de collectie pagina's om de diversiteit aan keuzes te laten zien. Daarnaast hebben alle afbeeldingen een hogere kwaliteit en hebben de producten meer gedetailleerde beschrijvingen gekregen. Hierdoor is het voor klanten gemakkelijker om te vinden wat ze zoeken en weloverwogen keuzes te maken.

Gepersonaliseerde aanbevelingen - deze verschijnen op productpagina's om een ​​meer op maat gemaakte ervaring voor de klant te creëren.

Shop the look feature - een gemakkelijke en inspirerende manier om met een paar klikken de favoriete outfits van het seizoen te shoppen.

Wishlist feature - een manier om klanten die nog niet klaar zijn om te kopen betrokken te houden, en het voor hen gemakkelijker te maken om hun favoriete items terug te vinden wanneer ze een aankoop willen doen.

Quick add-to-cart feature - hoe minder klikken, hoe beter. Deze functie doorloopt enkele stappen om items in het winkelwagentje te krijgen en in een oogwenk te betalen.

Dstrezzed is gebouwd op een ‘brotherhood’ die gelooft dat het leven een avontuur is waar we allemaal het beste van moeten maken. Deze community is gedurfd, rebels en altijd authentiek, en geloven dat genieten van de goede dingen in het leven gemakkelijker is in kwalitatieve en comfortabele kleding. Met deze efficiënte nieuwe service zullen ze er ongetwijfeld maximaal van kunnen blijven genieten!