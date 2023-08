Duits modebedrijf Deerberg GmbH sluit deur in september

Het Duitse modebedrijf Deerberg GmbH sluit zijn deuren in september, nadat het een insolventieprocedure aanvroeg, zo meldt Deerberg in een persbericht. De insolventieprocedure wordt waarschijnlijk geopend op 1 september, waardoor de verkoop van artikelen in de loop van deze maand plaatsvindt.

Het modemerk vroeg een insolventieprocedure aan door de terughoudendheid van de consument als gevolg van de inflatie, de verdere gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de aanhoudende moeilijke marktsituatie voor modemerken in de multi-channel distributie met een focus op verkoop op afstand, zo is te lezen.

Lars Buschbom, managing director bij Deerberg, schrijft in het persbericht de afgelopen weken contact opgenomen te hebben met 200 geïnteresseerde partijen. “Maar helaas is er momenteel vrijwel geen bereidheid om te investeren in de textielsector. Ondanks intensieve inspanningen hebben we geen investeerder gevonden voor Deerbergs duurzame mode.”

De aangestelde curator stelt momenteel een liquidatieteam samen om de noodzakelijke verkoop te organiseren. Daarnaast wordt een groot deel van het personeel van het bedrijf ontslagen per 1 september. Het bedrijf heeft op dit moment 270 werknemers in dienst.