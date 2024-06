Duits Openbaar Ministerie onderzoekt faillissement KaDeWe

Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt het faillissement van het Berlijnse warenhuis KaDeWe, dat behoorde tot de Signa Group van de vorige eigenaar René Benko.

Het Openbaar Ministerie kondigde dinsdag aan dat er ook vooronderzoek wordt gedaan naar mogelijk strafrechtelijk onderzoek naar hte faillissement van de Signa Group met 169 individuele bedrijven. Op dit moment worden documenten onderzocht met betrekking tot beschuldigingen van faillissement, vertrouwensbreuk en subsidiefraude. Dat meldde de krant ‘Bild’ eerder.

Het Openbaar Ministerie zal de respectieve verantwoordelijkheden onderzoeken om duidelijk te maken welke personen worden beschuldigd. In het geval van Benko moet worden opgehelderd “of hij moet worden beschouwd als de feitelijke directeur van de Signa Group”, zei Sebastian Büchner, woordvoerder van het Openbaar Ministerie. “Het strafrechtelijk onderzoek bevindt zich daarom momenteel in de beginfase en we zijn momenteel aan het schiften en sorteren.”

De Signa Group, die werd opgebouwd door de Oostenrijkse ondernemer René Benko en onlangs failliet ging, met tal van bekende warenhuizen, bevindt zich momenteel in een insolventieprocedure. Veel winkels zijn of worden verkocht om schulden van in totaal miljarden af te betalen.

Het openbaar ministerie in de Duitse stad München onderzoekt het faillissement van Signa al. De openbare aanklagers in München staan in contact met andere Duitse openbaar aanklagers, zo werd in het verleden gemeld. Ook in Oostenrijk loopt een onderzoek.