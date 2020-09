Duitse tak Escada opent insolventieprocedure

Escada SE heeft een aanvraag voor een insolventieprocedure gedaan bij de rechtbank in München. Het luxemerk voor vrouwen hoopt met de procedure de activiteiten voort te kunnen zetten, zo luidt het persbericht van het bedrijf. De procedure heeft alleen betrekking op Escada SE en niet op de andere dochterbedrijven van de Escada groep.

Escada SE geeft aan de afgelopen jaren al te maken hebben gehad met teruglopende omzetten, wat nog weer versterkt werd door de coronacrisis die aan het begin van dit jaar startte. Escada hoopt door deze stap de operationele activiteiten voort te kunnen zetten en de herstructurering die al eerder in gang werd gezet te kunnen voltooien.

De stap van de Duitse tak van het luxemerk heeft invloed op de banen van 180 medewerkers die op het kantoor van het bedrijf en in de acht Duitse winkels werken, zo is te lezen in het persbericht.

Als curator van de procedure is Christian Gerloff aangesteld, zo blijkt uit het bericht. “Escada is een van de weinige Duitse merken die wereldwijd bekend is en een geweldig erfgoed heeft. We zullen proberen zo snel mogelijk proberen helderheid te verschaffen over de toekomst van het bedrijf dat zo’n belangrijk onderdeel is van de Escada groep. De focus op dit moment ligt bij het voort kunnen zetten van de operationele activiteiten,” aldus Gerloff in het persbericht.