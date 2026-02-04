Duitse waakhond sleept Shein voor het gerecht

De Duitse milieu- en consumentenorganisatie Deutsche Umwelthilfe (DUH) heeft een juridische procedure tegen Shein succesvol afgerond. Volgens DUH stonden er op de Duitse website misleidende ‘net-zero’ claims, oftewel beloftes over klimaatneutraliteit, die mogelijk misleidend waren voor consumenten.

Vrijwel direct nadat DUH juridische stappen had gezet, heeft de Chinese ultra-fastfashionretailer de tekst op zijn website aangepast, in overleg met de waakhond. Het is nog niet duidelijk of de zaak ook gevolgen heeft voor de duurzaamheidscommunicatie van Shein in andere Europese markten.

De zaak maakt deel uit van een bredere Europese agenda tegen greenwashing in de mode-industrie, waarbij toezichthouders strenger optreden tegen niet-geverifieerde duurzaamheidsclaims - niet in de laatste plaats van Chinese e-tailers zoals Shein en ook Temu. Termen als ‘klimaatneutraal’ en ‘duurzaam’ liggen onder een vergrootglas, zeker wanneer ze worden gebruikt door goedkope massaproducenten.

Shein heeft de afgelopen jaren diverse duurzaamheidsinitiatieven aangekondigd, waarvan critici stellen dat ze onvoldoende opwegen tegen het op grote volumes die het bedrijf de modewereld in helpt. Bovendien komt er steeds meer kritiek op de lage kwaliteit en de aanwezigheid van gevaarlijke chemische stoffen. In december riskeerde Shein nog een schorsing van de Franse markt. Dat verzoek is toen door de rechtbank opgeschort.