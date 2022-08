Duitsland: Grootste daling winkelverkopen sinds 1994, consumentenvertrouwen raakt dieptepunt

De omzet van de detailhandel in Duitsland is in juni met 8,8 procent gedaald, voor inflatie, aldus het Federaal Bureau voor de Statistiek van het land. Het is de grootste daling in vergelijking met de voorgaande maand sinds 1994.

Er is echter wel een kanttekening te plaatsen. Wanneer de inflatie niet wordt gecorrigeerd, dan is de omzet maar met 0,8 procent gedaald. In de modebranche is ook een flinke daling te zien in juni, namelijk een omzetdaling van 10,1 procent. Echter wordt de afname gerelativeerd door het feit dat in juni 2021 een inhaalfeffect te zien was na de maandenlange lockdowns vanwege het coronavirus.

Het consumentenvertrouwen bereikte daarnaast op maandag een historisch dieptepunt in Duitsland. Dit dieptepunt is volgens de Handelsverbands Deutschland te danken aan de onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de energieprijzen.