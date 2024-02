‘Duizenden winkeliers’ stoppen met bedrijf om schulden te voorkomen

Steeds meer winkeliers stoppen met hun bedrijf. Tussen 2022 en 2023 verdubbelde het aantal ondernemers in de winkelstraat dat de deuren sloot, zo meldt Nu.nl. Het gaat om ongeveer 4 procent van de winkeliers, zo vertelt Jan Meerman van brancheorganisatie INretail tegen het platform.

De ondernemers zien geen toekomst meer in de zaak, zo vertelt Meerman. Dit heeft onder andere te maken met de hogere kosten (energie-, huur- en loon-) terwijl de omzet nagenoeg gelijk blijft of daalt. De krapte op de arbeidsmarkt speelt veel ondernemers parten. Voor winkeliers betekent dit inmiddels dat de deuren later openen, of juist eerder dicht gaan omdat er niet genoeg personeel is.

Voor modeondernemers zijn er vaak diverse redenen om te stoppen terwijl het bedrijf nog gezond is. Zo wil de één investeren in een andere lopende onderneming, of moet er een nieuw huurcontract van vijf jaar getekend worden. Ook komt het voor dat in familiebedrijven geen opvolger gevonden wordt voor het bedrijf.