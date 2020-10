Dutch Fashion Shoppers richten zich op het kopen van comfy looks en geloven dat Black Friday vóór de kerst de beste deals biedt

Het nieuwste onderzoek van AfterPay Insights naar de verwachtingen van Nederlandse Fashion Shoppers over hun aankopen in het aankomend hoogseizoen onthult een aantal interessante bevindingen.

Ongeveer 50% van de Nederlandse Fashion Shoppers geeft aan in het komende hoogseizoen te kopen binnen Fashion. Dit aandeel is over het algemeen hoger bij Heavy Fashion Shoppers (twee of meer tweewekelijkse online Fashion-aankopen), die goed zijn voor 10% van alle Nederlandse consumenten en 64% van alle Fashion-aankopen. Van de Nederlandse consumenten die normaliter géén Fashion online kopen, zegt 27% dat ze in het komende hoogseizoen toch een aankoop in Fashion doen. Aangezien dit segment ¾ van Nederlandse consumenten beslaat wordt verwacht dat de impact van deze koopintentie aanzienlijk zal zijn.

60% van de Nederlandse Fashion Shoppers is van plan voornamelijk casual mode te kopen (vergeleken met ongeveer 11% die voornamelijk formele mode koopt en 25% die zowel casual als formele mode koopt). Als het op gelegenheden aankomt, zijn Dutch Fashion Shoppers van plan Fashion te shoppen voor dagelijks gebruik (70%), voor thuis (43%) en voor sport of de sportschool (13%). Nederlandse consumenten geven - ondanks de huidige situatie: thuiswerken en het ontbreken van ‘speciale gelegenheden’ - ook aan Fashion te shoppen voor op kantoor (23%) en voor evenementen, zoals een (formeel) feest, kerst of oudejaarsavond (46%). Dit kan verklaren waarom sommige Nederlandse Fashion Shoppers nog steeds van plan zijn om formele mode te kopen. Maar het is mogelijk dat Nederlandse Fashion Shoppers, vanwege huidige ontwikkelingen en maatregelen in Nederland, hun intenties binnenkort toch meer verschuiven naar het kopen van casual Fashion.

Onze laatste gegevens tonen ook aan dat naarmate Nederlandse consumenten meer in Fashion kopen, ze zich minder richten op het kopen van modeartikelen voor specifieke evenementen - ze winkelen dan meer mode voor alledaagse gelegenheden - thuis, op kantoor of voor sport. Als we uitzoomen naar de totale aankopen, heeft ongeveer 50% van de Nederlandse Fashion Shoppers al gepland wat ze in alle productcategorieën kopen tijdens het hoogseizoen.

Van alle aankomende verkopen in het hoogseizoen beschouwen Nederlandse Fashion Shoppers Black Friday als de ‘koning van de verkoop’ met de beste deals: hoe meer een consument online Fashion koopt, hoe sterker de focus op het sluiten van een Black Friday-deal. Maar hoewel Black Friday het grootste winkelevenement is voor Nederlandse Fashion Shoppers, wordt verwacht dat Sinterklaas en Cyber ​​Monday meer groeien in het aantal consumenten dat een aankoop doet.

Sinds april is Fashion er uitstekend in geslaagd shoppers de shift te laten maken van kopen in fysieke winkels naar kopen via online kanalen; deze verschuiving is de drijvende kracht achter de groei van Fashion. Modeaankopen bereiken een piek van + 101% tijdens de eerste helft van mei (in vergelijking met half maart). Tegen die tijd groeit het segment online Fashion Shoppers van 18% naar 29% van de Nederlandse consumenten - een dramatische instroom van nieuwe consumenten in online Fashion. Het aandeel Heavy online Fashion Shoppers groeit ook van 6% naar 14% - dat is meer dan een verdubbeling. Over het algemeen draagt Fashion min of meer de algemene groei en ontwikkeling van e-commerce aankopen in Nederland. En dit is trouwens ook het geval in Duitsland en Noorwegen.

Als we dit bekijken vanuit een webshop perspectief, dan zien we dat Fashion Shoppers hogere eisen stellen aan flexibiliteit dan de gemiddelde online shopper, met name als het gaat om flexibele betalings- en retouropties. Interessant is dat hoe meer een consument koopt in Fashion, hoe hoger zijn of haar eisen zijn. Maar Fashion Shoppers zijn ook zeer ervaren online shoppers; ze doen over het algemeen een groter aantal aankopen online in vergelijking met Non-Fashion Shoppers. Hierdoor weten Fashion Shoppers wat ze van verkopers kunnen verwachten. Ze zijn daarom meer tevreden over de prestaties van verkopers in vergelijking met Non-Fashion Shoppers.

Fashion Shoppers hebben veel ervaring met online shoppen en hierdoor hebben hogere verwachtingen van webshops. We zien bijvoorbeeld dat consumenten die meer online Fashion shoppen meer promoties in het hoogseizoen verwachten. Ze verwachten ook dat promoties eerder komen in vergelijking met vorig jaar, en daarnaast verwachten ze dat deze promoties hun aankooppatronen aanzienlijk beïnvloeden.

De helft van alle Nederlandse Fashion Shoppers is van plan om tijdens het hoogseizoen mode te shoppen, voornamelijk veelzijdige vrijetijdskleding

Ongeveer 50% van alle Fashion Shoppers is vanplan om in het komende hoogseizoen een Fashion aankoop te doen. Dit aandeel is hoger bij Heavy Fashion Shoppers (twee of meer tweewekelijkse online Fashion-aankopen) vergeleken met Light Fashion Shoppers (één tweewekelijkse online Fashion-aankoop). In Nederland vormen Heavy Fashion Shoppers 10% en Light Fashion Shoppers 17% van alle consumenten (in de 2e helft van september). De overige 73% zijn Non-Fashion Shoppers: consumenten die normaliter geen mode online kopen. Maar van deze groep zegt 27% dat ze in het komende hoogseizoen toch in Fashion kopen. Aangezien dit het grootste segment is, wordt verwacht dat de impact van hun koopintentie aanzienlijk zal zijn.

Als het gaat om het soort Fashion, is ongeveer 60% van de Nederlandse Fashion Shoppers van plan voornamelijk casual mode te kopen die voor verschillende gelegenheden gedragen kan worden. Nog eens ~ 25% is van plan zowel casual als formele kleding te kopen, terwijl slechts ongeveer 10% aangeeft voornamelijk formele kleding te kopen. In dit opzicht is er geen significant verschil tussen Light Fashion Shoppers en Heavy Fashion Shoppers.

65% van de Nederlandse consumenten die Fashion willen kopen, koopt Fashion bij reguliere merken. Er is geen significant verschil tussen Light Fashion Shoppers en Heavy FashioN Shoppers met betrekking tot het soort merken waarmee ze willen winkelen, maar we zien wel verschillen tussen landen.

In Nederland - en ook in Duitsland - zien we dat als een consument meer koopt in Fashion, hoe minder Fashion-items ze kopen voor specifieke gelegenheden - en hoe meer ze zich richten op het kopen van Fashion voor alledaagse gelegenheden. Van de Nederlandse Fashion Shoppers die mode willen kopen tijdens de piekseizoenverkopen, geeft 70% aan ‘alledaagse kleding’ te kopen en het overeenkomstige cijfer voor Non-Fashion Shoppers is slechts 51%. Van de consumenten die van plan zijn mode te kopen voor een specifiek evenement, de meesten winkelen 'voor een feest', 'voor een formeel evenement / feest' en 'voor Kerstmis'.

Als we uitzoomen naar een breder perspectief zien we dat 58% van de Heavy Fashion Shoppers in Nederland, 61% in Duitsland en 72% in Noorwegen van plan is om tijdens het hoogseizoen ten minste één aankoop te doen in minstens één productcategorie. Onder de Non-Fashion Shoppers in Nederland is het overeenkomstige aandeel met 36% beduidend lager. Circa 30% van alle Nederlandse Fashion Shoppers heeft zelfs al besloten wat ze over het algemeen precies kopen - ze wachten alleen nog maar op meest aantrekkelijke deals. De overige 30% van de consumenten die van plan zijn een aankoop in het hoogseizoen te doen, weet echter nog niet wat ze kopen – webshops hebben hier dus kansen om consumenten te beïnvloeden bij hun aankoopbeslissingen.

Heavy Fashion Shoppers en Light Fashion Shoppers hebben echter ook hogere verwachtingen van de verkoop in het hoogseizoen in vergelijking met Non-Fashion Shoppers. Modeshoppers verwachten dat - in vergelijking met vorig jaar - winkels in de aanloop naar Kerstmis meer aanbiedingen aanbieden. En een aanzienlijk groter deel van de Fashion Shoppers verwacht dat winkeliers zo vroeg mogelijk de beste aanbiedingen lanceren.

Black Friday is koning onder de Nederlandse Fashion Shoppers, maar de verwachting is dat andere verkoopmomenten meer groeien

Fashion Shoppers zijn dramatisch oververtegenwoordigd in het aantal consumenten dat van plan is een aankoop te doen op Black Friday. In Nederland is meer dan 40% van de Fashion Shoppers van plan iets te kopen tijdens Black Friday, vergeleken met slechts 25% van de Non-Fashion Shoppers. Dit is een duidelijke indicatie dat Black Friday een meer mode-georiënteerd imago heeft in vergelijking met de andere verkoopmomenten in het hoogseizoen.

Onze resultaten geven ook aan dat Sinterklaas en Cyber ​​Monday naar verwachting meer groeien dan Black Friday onder Fashion Shoppers: ongeveer + 30%, terwijl Black Friday naar verwachting minder zal groeien (+ 4% onder Light Fashion Shoppers en + 12% onder Heavy Fashion Shoppers).

Naast de hoge koopintenties van Fashion Shoppers voor Black Friday, onderstrepen de perceptie van consumenten waar ze de beste deal kunnen sluiten ook de kracht van Black Friday: ongeveer 27% van de Nederlandse Fashion Shoppers geeft aan dat tijdens het evenement de beste deal kan worden gesloten. Naast Black Friday beweren Fashion Shoppers ook dat de ‘After Christmas’ uitverkoop de beste Fashion deals biedt. Aangezien 20% van de Nederlandse Fashion Shoppers niet op de hoogte is van ‘Black Friday’ (en de meeste Fashion Shoppers zijn waarschijnlijk wel op de hoogte van de After Christmas-uitverkoop), presteert Black Friday in dit opzicht sterk.

Online Fashion-aankopen verhogen de algehele prestaties van e-commerce

Vergeleken met veel andere online categorieën, zoals Food & Groceries, worstelt online Fashion tijdens het begin van de coronapandemie midden maart. Maar naarmate consumenten gewend raakten aan het ‘nieuwe normaal’, trekt online mode aan en draagt ​​min of meer de algehele groei en prestaties van e-commerce. Sinds half maart groeit online mode meer dan alle andere categorieën en is het de grootste online productcategorie - het heeft dus een aanzienlijke impact op de algehele ontwikkeling van e-commerce-aankopen. Eind september bedraagt het aandeel online Fashion van alle online aankopen 22% in Nederland, 17% in Duitsland en 18% in Noorwegen.

De drijvende kracht achter de groei van online Fashion is duidelijk: consumenten verschuiven Fashion-aankopen van fysieke winkels naar online kanalen. Modeaankopen bereiken een piek van + 101% (in vergelijking met half maart) tijdens de eerste helft van mei. Tegen die tijd is het segment online Fashion Shoppers gegroeid van 18% naar 29% van de Nederlandse consumenten - een dramatische instroom van nieuwe consumenten in online Fashion. In deze periode groeide ook het aandeel Heavy online Fashion Shoppers van 6% naar 14% - meer dan een verdubbeling.

En tegen de tweede helft van september, na een algehele daling van het aantal online aankopen tijdens de zomervakantie, is het aandeel Heavy Fashion Shoppers stabiel op 10%. En deze Heavy Fashion Shoppers staan ​​voor 64% van alle online Fashion aankopen in Nederland.

Nederlandse Fashion Shoppers eisen meer flexibiliteit van winkeliers

De 'hygiënebehoeften' van Fashion Shoppers (behoeften waaraan moet worden voldaan om klanten te werven en te behouden), zijn over het algemeen dezelfde als bij online shoppers in het algemeen: de webshop moet als veilig worden ervaren (dit heeft betrekking op zowel betaling als levering) en consumenten geven de voorkeur aan een bekende webshop die ze al eerder hebben gebruikt - wat ook aansluit bij het bredere concept van beveiliging. De eisen van Fashion Shoppers aan flexibele betalingsopties en flexibele retouropties zijn echter aanzienlijk hoger dan die van Non-Fashion Shoppers. Hoewel deze behoeften over het algemeen lager zijn, kan een merk zich onderscheiden van een concurrent door juist op deze specifieke services de consument meer tegemoet te komen.

We zien dat de tevredenheid van Nederlandse Fashion Shoppers over winkeliers in april behoorlijk dramatische veranderingen ondergaat. Hoewel het e-commerce-ecosysteem erin slaagt om in de vroege stadia van de coronapandemie groei in aankopen te realiseren, lijdt de tevredenheid van Fashion Shoppers over de levertijd daaronder. Maar dit verbetert gelukkig in mei. De tevredenheid over de levertijd herstelt zich vervolgens in juni en juli herstellen, terwijl de mode-aankopen gestaag groeien met + 50-70%. Dit toont aan dat, hoewel ze een snelle groei doormaken, ze er ook op indrukwekkende wijze in slagen om leverings- en afhandelingsprocessen te verbeteren.

Tegen de tweede helft van september is de klanttevredenheid over alle belangrijke dimensies gelijkmatig. Dit is een teken dat handelaren nu op een evenwichtige manier Fashion Shoppers tevreden stellen - geen enkel aspect presteert momenteel ondermaats.

Is de opwaartse trend die we in de tweede helft van september zien, het resultaat van het feit dat consumenten na de zomer het 'normale' aankooppatroon hervatten? Of is herfstig weer de reden voor consumenten om nieuwe mode aankopen te doen? Is het hoogseizoen al (deels) begonnen? Wat is de impact van maatschappelijke (pandemische) maatregelen op de aankoopontwikkeling in Nederland? Volg AfterPay’s toekomstige blog posts om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Lees hier het oorspronkelijke artikel op AfterPay Insights.

Over AfterPay Insights

AfterPay Insights is een nieuw kennisplatform voor e-commerceprofessionals. Op basis van wekelijks onderzoek onder Nederlandse, Duitse en Noorse consumenten onderzoekt AfterPay Insights de effecten van consumentengedrag op e-commerce, evenals de redenen achter verschuivingen in consumptie en voorkeuren. Wat de reden voor deze verschuivingen ook mag zijn - trends, publieke opinie of een pandemie zoals COVID-19 - AfterPay Insights is er om bedrijven te helpen het e-commercelandschap beter te begrijpen.

Over AfterPay

AfterPay, ontwikkeld door Arvato Financial Solutions, is de bekendste achterafbetaalmethode in Nederland en België en is ook beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken. Het AfterPay product, met 5 verschillende betaalopties, geeft consumenten de mogelijkheid om eerst te ervaren, en te betalen wanneer het hen beter past: experience first, pay later.

Over Arvato Financial Solutions

Als onderdeel van Bertelsmann biedt Arvato Financial Solutions professionele oplossingen voor kredietbeheer in alle segmenten van de levenscyclus van klanten in ongeveer 20 landen. Door de voordelen van voorspellende analyses, toonaangevende platforms en big data te onthullen, zorgen de geboden oplossingen voor geoptimaliseerde financiële prestaties en kunnen klanten zich volledig concentreren op hun kernactiviteiten.