Duurzaam damesmodemerk J Label is op zoek naar een koper

Het Nederlandse damesmodemerk J Label is op zoek naar een koper. De oprichters van het bedrijf hebben besloten de pauzeknop in te drukken na zes jaar ‘onvermoeibare inzet’ te hebben geleverd.

“Ondanks de uitdagingen van de afgelopen jaren, gekenmerkt door wereldwijde problematiek, slaagde J Label erin gestaag te groeien met een grote vaste klantenkring in zowel de business-to-business- en business-to-consumer-markten”, vertellen Janneke Honings en Judith van der Wolde aan FashionUnited. “Het succes van het merk onderstreept de veelbelovende toekomst van duurzame mode, zelfs te midden van een steeds veranderend landschap.”

J Label hoopt een koper te vinden die ‘met liefde en toewijding hun missie wil voortzetten’. De oprichters van het duurzame modemerk koesteren de hoop dat het merk in goede handen terechtkomt, ‘om de erfenis van duurzame mode voort te zetten en te laten bloeien’.

Over J Label

J Label werd opgericht door een oud-jurist en een voormalig advocaat die het label startten vanuit eigen behoeften aan trendy, duurzame en eerlijke mode. Het duurzame damesmodemerk wordt gekenmerkt door haar rijke kleuren en prints. J Label streeft ernaar duurzame mode toegankelijk te maken voor iedereen. Daarnaast is het modemerk transparant over de productieketen middels kledingtags met QR-codes die leiden naar informatie over de productieketen.