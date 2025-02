Duurzaam modemerk Skfk versterkt wereldwijde aanwezigheid

2024 was een belangrijk jaar voor Skfk (voorheen Skunkfunk). Het merk, dat in de jaren 90 in Baskenland (Noord-Spanje) werd opgericht, start 2025 met een sterke focus op internationalisering en het verder versterken van zijn identiteit op de wereldmarkt.

Op 10 maart debuteert het duurzame modemerk buiten het officiële programma van Paris Fashion Week (PFW) met de collectie "Oreka", een collectie geïnspireerd op de traditie en esthetiek van Baskische pelota (een traditioneel balsportspel, red).

Skfk is de afgelopen jaren internationaal flink gegroeid. Het merk is nu actief in belangrijke landen zoals Duitsland, Italië, Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten. In 2024 komt 60 procent van de jaaromzet van 12 miljoen euro uit buitenlandse markten.

Debuut van Skfk in het programma "Desfile en la ciudad" van MBFWMadrid Credits: Alicia Reyes Sarmiento//FashionUnited

Het merk ondersteunt deze groei door zijn omnichannelstrategie te verbeteren en door een balans te vinden tussen eigen winkels, multibrandkanalen en digitale uitbreiding.

Skfk lanceert pop-up in Parijs

Maia Eder Curutchet, creatief directeur van Skfk, tijdens de Skfk Art Gallery in Madrid ES Moda. Credits: Mamen BG.

Maia Eder Curutchet, creatief directeur van Skfk, heeft een sterke band met Frankrijk, zowel door haar opleiding als haar professionele en persoonlijke achtergrond. Ze studeerde Beeldende Kunst aan de Universiteit van Bordeaux, waar ze haar artistieke visie en focus op duurzame mode ontwikkelde. Daarnaast werkte ze in de haute couture samen met modehuizen zoals Lesage en Chanel.

Skfk vergroot zijn aanwezigheid in Frankrijk door een pop-upstore te openen in het centrum van Parijs, tegelijk met de deelname aan Paris Fashion Week. Van 3 tot 16 maart is het merk te vinden op Rue Saint-Honoré 45, in de wijk Les Halles. De winkel is ingericht als een kunstgalerie en biedt een unieke ervaring, waarbij de kledingstukken het verhaal van het merk vertellen. Dit sluit aan bij de recente deelname aan het mode-evenement Madrid Es Moda.

Skfk Art Gallery in Madrid Es Moda. Credits: Mamen BG.

Skfk Art Gallery in Madrid Es Moda. Credits: Mamen BG.

Skfk overweegt het pop-upstore model te repliceren in andere belangrijke markten. Dit stelt het merk in staat om directer contact te maken met haar doelgroep, haar merkimago te versterken en een meeslepende ervaring te bieden die aansluit bij haar duurzaamheidsfilosofie.

Commerciële uitbreiding

De internationale groei van Skfk is het afgelopen jaar opmerkelijk te noemen. Momenteel is het merk aanwezig in belangrijke markten zoals Duitsland, Italië, Nederland en Frankrijk via een multibrandnetwerk, met in totaal 650 verkooppunten wereldwijd. In de VS blijft Skfk haar commerciële aanwezigheid uitbreiden, terwijl het netwerk van 13 eigen winkels in Spanje en Frankrijk de omnichannelstrategie aanvult. Daarnaast bereikt de webshop heel Europa.

Credits: Nieuwe winkel van Skfk in Donostia

Skfk heeft ontdekt dat klanten in hun eigen winkels en klanten in winkels die meerdere merken verkopen (multibrandkanalen) zich anders gedragen. Klanten in Skfk-winkels zoeken een diepere merkervaring, terwijl multibrandkanalen nieuwe klanten bereiken. Met deze inzichten wil Skfk haar verkoopstrategie verbeteren en zorgen voor een consistente klantervaring op alle verkoopkanalen.

Blik op de toekomst

Skfk maakt steeds meer stappen richting duurzamere mode. Het tweedehandsproject is goed ontvangen en laat een verschuiving zien naar hergebruik en de circulaire economie. Daarnaast heeft het merk on-demand collecties en zero-waste producten opnieuw geïntroduceerd, wat helpt om materialen efficiënter te gebruiken en textielafval te verminderen.

Na een succesvol 2024, waarin de internationale groei werd versterkt, begint Skfk 2025 met een strategie die focust op het versterken van het communitygevoel, het vergroten van de merkbeleving en innovatie binnen hun businessmodel.