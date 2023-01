Duurzaam schoenenmerk Think!: 'We hebben niet dezelfde marketingbudgetten als modemerken'

Wie naar de leren schoenenindustrie kijkt, zou de indruk kunnen krijgen dat duurzame schoenen schaars zijn. Maar er zijn zeker pioniers die de afgelopen decennia belangrijk grondwerk hebben verricht. Think! uit Oostenrijk is een van hen.

Ook de schoenenindustrie moet duurzamer worden. Dit geldt met name voor de klassieke lederen schoenindustrie, die een veelheid van verschillende soorten materialen voor haar producten gebruikt en een wijdvertakte toeleveringsketen heeft. Maar in vergelijking met de kledingindustrie hoor je hier veel minder over duurzaam engagement. Dat is niet noodzakelijk omdat er minder gebeurt. Het Oostenrijkse schoenenlabel Think! werd in 1991 opgericht als duurzaam schoenenmerk en maakt sinds 2000 deel uit van de Legero United Group, waartoe ook de schoenmerken Legero en Superfit behoren. Think! is daarmee een van de duurzame schoenpioniers en een van de weinige merken in de kledingindustrie waarvan de producten zijn gecertificeerd met de Blauwe Engel [een speciaal eco-label opgezet door de Duitse overheid, red].

Wij spraken met product director Christoph Mayer over waarom het merk werkt met de Blauwe Engel certificering, wat duurzame productie moeilijker maakt en hoe duurzaamheid het merk momenteel een boost geeft.

Hoe is Think! begonnen met het produceren van duurzame schoenen?

Wij zijn echt pioniers als het gaat om duurzame schoenproductie. Toen onze oprichter Martin Koller 31 jaar geleden de schoenenfabriek van zijn ouders overnam, die al lange tijd herenschoenen produceerde, had hij het idee om een revolutie op de schoenenmarkt teweeg te brengen met duurzame, comfortabele maar mooie schoenen. Maar je moet weten dat pionieren toen moeilijk was. De materialen bestonden nog niet eens. Hij wilde chroomvrij, plantaardig gelooid leer en het aanbod was minimaal. Sindsdien is duurzaamheid de essentie van ons merk.

Christoph Mayer van schoenenmerk Think!. Beeld: Think!

Hoe zit het met plantaardig gelooid leer? Welke andere looimethoden zijn er en waarom wijst u sommige daarvan af?

Er zijn drie belangrijke looimethoden: Ten eerste, het looien met chroomzouten. Ten tweede, witlooien, dat is chemisch looien zonder chroom. En ten derde is er de plantaardige looiing, waarbij plantaardige looistoffen worden gebruikt. Wij gebruiken 85 procent chroomvrij gelooid leer in onze collectie en de rest is om technische redenen chroomgelooid leer. Maar alles wat in direct contact kan komen met de huid is altijd chroomvrij gelooid, dus we zijn 100 procent compromisloos, zelfs met lamsvellen.

Waarom werken niet meer bedrijven met plantaardig gelooid leer? Wat zijn de nadelen?

Dat komt door de grotere uitdaging in de productie, het leer heeft meer karakter. Je hebt niet dat eeuwig gladde, vlekkeloze, boterzachte leer. Het verven is ook complexer, er zijn hogere kleurtoleranties en natuurlijk kunnen onze koeien en kalveren bewogen hebben, dus zijn er ook littekens en oneffenheden. Het looien duurt ook langer, en dat betekent dat het duurder is en uiteindelijk meer vakmanschap vereist. Chroomlooien gaat sneller en het leer is vaak gemakkelijker te bewerken, wat vooral interessant is voor modebewuste merken.

Hoe zit het met de kleuren? Zijn er verschillen met chroomlooien?

Tegenwoordig is leer ook chroomvrij verkrijgbaar in alle kleuren. De trend heeft ons zeker in de kaart gespeeld. Vroeger was plantaardig gelooid leer bijvoorbeeld minder lichtecht. Als een schoen lang in de etalage stond, vervaagde hij en dat was natuurlijk een probleem voor de winkeliers. Daarom hadden sommige mensen bedenkingen bij dit leer. Inmiddels is er echter veel veranderd en zijn steeds meer winkeliers op zoek naar duurzame collecties.

Wat vindt u ervan dat steeds meer merken in uw voetsporen treden? Merkt u bijvoorbeeld een tekort aan duurzaam leer?

Nee, zo'n tekort hebben we niet gemerkt. Natuurlijk zijn we vereerd dat veel merken nu ook duurzaam beginnen te zijn - bijna allemaal hebben ze nu een duurzaam model als hoogtepunt in hun programma. Dit zorgt voor nieuwe concurrentie, maar uiteindelijk ook voor meer bewustzijn voor het onderwerp. Intussen hebben sommige grote detailhandelaren al eigen normen voor hun assortiment vastgesteld om het percentage duurzame artikelen te verhogen, wat ons natuurlijk ook helpt.

In principe kan zeker worden gezegd dat de aandacht voor duurzaamheid onze verkoop de afgelopen jaren meer dan normaal heeft gestabiliseerd. Als we deze focus niet hadden, zou het zeker anders zijn.

Think! was het eerste schoenenmerk ooit - en is nog steeds een van de weinige - waarvan de producten gecertificeerd zijn met de Blauwe Engel [een Duits eco-label van de overheid, red.]. Waarom de Blauwe Engel?

In 2015 ontving Think! als eerste schoenenfabrikant het Oostenrijkse ecolabel, dat nog strenger is dan de Blauwe Engel. Maar het ecolabel is niet bekend buiten de grenzen, terwijl de Blauwe Engel zeer bekend is. Bovendien: in tegenstelling tot textiel bestaan er tot dusver geen schoenspecifieke certificaten. Schoenen bestaan uit 20 tot 40 verschillende componenten. Tot nu toe is er niets op deze schaal. Natuurlijk zijn al onze leveranciers LWG [Leather Working Group; noot van de redactie] gecertificeerd, maar leer is slechts één van de vele componenten.

Wat certificeert de Blauwe Engel en wat doet Think! nog meer op het gebied van duurzaamheid?

Het hele productieproces wordt gecontroleerd, van de zuiveringsinstallatie van de looierij tot de levering van de schoen. We laten alle productielocaties auditen, we gebruiken gerecycled naaigaren, reduceren plastic waar mogelijk, gebruiken gerecyclede, FSC-gecertificeerde kartonnen dozen tot en met duurzaam plakband. Dit alles komt terug in het certificaat.

Photo: Think!

Doet de schoenenindustrie inspanningen voor een eigen standaard?

Daar heb ik nog niets over gehoord, maar wij hebben onszelf de hoogste normen opgelegd in het kader van de duurzaamheidsagenda van Legero United.

Welk aandeel van de totale collectie hebben de Blue Angel gecertificeerde schoenen?

Think! heeft tot nu toe 40 modellen gecertificeerd. En elk seizoen voegen we tussen de vier en zes nieuwe Blue Angel-versies toe. Andere modellen zouden echter ook aan de criteria voldoen, maar we krijgen niet elke kleurvariant gecertificeerd omdat dat te veel tijd zou kosten. Certificering is zo tijdrovend omdat schoenen van waanzinnig veel verschillende materialen worden gemaakt.

Waarom weten mensen zo weinig over duurzame schoenen? De textielindustrie is veel communicatiever...

Duurzaamheid is altijd onderdeel geweest van ons werk, maar helaas hebben wij niet dezelfde marketingbudgetten als mode- en textielmerken. Dat is altijd een groot verschil geweest tussen de schoenen- en de mode-industrie! U kunt dus de indruk krijgen dat er minder gebeurt in de schoenenindustrie, maar dat is niet waar.

Hoe zouden jullie nog beter kunnen worden, wat zijn jullie doelen om nog duurzamer te worden?

De prijzen zijn het grootste probleem. Duurzaamheid maakt een product niet bepaald goedkoper. Regionaliteit is ook een uitdaging omdat het niet makkelijker wordt om de materialen hier te betrekken. Wij behoren tot de Legero United Group en streven naar CO2-neutraliteit tot op productniveau in 2030. Hier is leer natuurlijk de grootste bron van CO2.

Wat vindt u van veganistisch leer of gerecycled leer?

Allereerst is het positieve aan leer dat er geen dieren worden gefokt om leer te maken zolang er vlees wordt gegeten. Leer is een afvalproduct van de vleesindustrie. Met het oog op een circulaire economie zou niets erger zijn dan het weggooien van dierenhuiden in plaats van ze te verwerken.

Hoe zit het met gerecycled leer?

Waar ik momenteel in faal is het looien. Dit leer is niet chroomvrij omdat alles hier bij elkaar gegooid wordt. Ik ga ook geen cactusleer uit Zuid-Amerika importeren; volgens mij is dat geen beter alternatief voor echt leer uit Europa. Schoenen van veganistisch leer, en dat betekent plastic, zijn vanuit het oogpunt van ademend vermogen, flexibiliteit, levensduur en dus ook duurzaamheid en gezondheid volgens mij niet zinvol.

Bekroonde chef Holger Stromberg die Think! Draagt. Beeld: Think!

Waar halen jullie het leer vandaan?

Wij betrekken ons leer voornamelijk uit Italië en ook uit Duitsland. De zolen komen voornamelijk uit Italië en Spanje. We werken met productiepartners die bijna uitsluitend voor Think! Zij zijn gevestigd in Italië, Bosnië, Roemenië en Hongarije. In onze vestiging in Kopfing maken we nog steeds onze eigen prototypes en bieden we ook een reparatieservice aan. Repareerbaarheid is onderdeel van ons ontwerp; het maakt deel uit van onze duurzame filosofie, en er is ook veel vraag naar. We repareren ongeveer 1.000 paar schoenen per jaar.

Hoe gaat u om met de vraag wat er aan het eind van de levenscyclus met de schoenen gebeurt? Kunnen jullie schoenen worden gerecycled?

Dit is een ongelooflijk ingewikkelde kwestie. Feit is dat er nog geen oplossing is voor het recyclen van schoenen. Recycling werkt vooral bij producten van één soort, en dat werkt gewoon niet bij leren schoenen. Voor zover wij weten is er momenteel geen oplossing. Wat we wel kunnen beïnvloeden is het volgende: Volgens de afvalvoorschriften moeten kapotte schoenen bij het huisvuil, wat betekent dat zo'n 80 tot 90 procent van de schoenen in de verbranding terechtkomt. Als dat het geval is, zouden er bij de verbranding in ieder geval geen schadelijke stoffen mogen ontstaan. En daar denken wij altijd aan, al bij het ontwerp en bij de materiaalkeuze.

Think! wordt voornamelijk verkocht in de DACH-regio, maar ook in de Benelux, Scandinavië en andere EU-landen, evenals in Japan, de VS, Canada en Zuid-Afrika. Think! exploiteert geen eigen fysieke winkels, maar er zijn 16 partnerwinkels in Duitsland en twee in Oostenrijk.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking door Caitlyn Terra.