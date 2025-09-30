Duurzaamheid op de radar, maar niet in het winkelmandje van Nederlandse consument

Duurzaamheid is voor de Nederlandse online shopper iets belangrijker geworden, maar niet doorslaggevend blijkt uit onderzoek van Thuiswinkel. 47 procent neemt het mee als serieuze overweging. Een derde geeft toe weinig tot niets te geven om duurzaamheid. Die scores zien er groener uit dan een jaar geleden - overigens een beter onlineverkoopjaar. Toen gaf 41 procent wel en 19 procent niet om duurzaamheid.

Prijs-kwaliteitsverhouding geeft uiteindelijk de doorslag. Naast kwaliteit (58 procent), prijs (57 procent), en het merk (43 procent) weegt duurzaamheid maar voor 16 procent mee als motiverende factor. Vaak blijft het dus bij een duurzame overdenking. De neiging om in de praktijk te zwichten blijkt ook uit consumptiegedrag met Black Friday: vooraf zegt men nee tegen de koopjesdag, maar als het zover is raakt die consument vaak toch verleid.

Uit de monitor blijkt ook dat webwinkels meer kunnen doen op het gebied van educatie. Consumenten begrijpen niet goed wat duurzaam en niet duurzaam koopgedrag is. Zo gaven ze aan ‘bezorging en verpakking’ de belangrijkste punten van verduurzaming te vinden, terwijl de grootste milieuimpact eerder in de keten ligt, al bij de keuze van het materiaal. Consumenten denken ook dat fysiek winkelen duurzamer is dan online en dat afhaalpunten altijd beter zijn dan thuisbezorging: dat geldt níét voor wie dat met de auto doet. Tot slot scheppen retouren verwarring: consumenten denken dat die slecht zijn voor het milieu door het extra vervoer en vergeten het grootste probleem: dat hun afdankertjes vaak niet kunnen worden doorverkocht.