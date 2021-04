Duurzame denim: door alle lagen van de modeindustrie omarmd

Madrid - Wie heeft er nu niet meerdere spijkerbroeken in zijn kast liggen? De ‘blue jeans’ is sinds jaren een mode-icoon. Elke zoveel jaar verandert het silhouet, de kleur, de finish en de wassing aan de hand van de laatste trends en de voorkeur van de consument. Echter, in een tijd waarin de consument zich ervan bewust is geworden hoe vervuilend dit kledingstuk is, is de modebranche een andere weg ingeslagen.

Het afgelopen jaar publiceerde de Verenigde Naties een onderzoek waarin de cijfers concreet op een rijtje gezet werden. Er is 7.500 liter water nodig voor de productie van een spijkerbroek; het equivalent van wat een persoon gemiddeld in zeven jaar tijd drinkt. Eerder meldde het Franse Agentschap voor Milieu en energiecontrole (ADEME) bovendien dat in totaal zo’n 11.500 liter water wordt gebruikt tijdens de levenscyclus van een spijkerbroek. Om deze reden is waterverbruik de grootste zorg voor veel modemerken, en dat geldt voor fast fashion net zozeer als voor merken in andere segmenten. Hieraan heeft met name het bedrijf Jeanologia uit het Spaanse Valencia, zijn steentje bijgedragen. Op dit moment wordt 35 procent van de 5 miljard spijkerbroeken die jaarlijks wereldwijd worden geproduceerd, vervaardigd met behulp van de technologie van Jeanologia. Merken zoals &Other Stories of Hoss Intropia (Tendam Group), hebben zich achter het zogenoemde ‘verantwoord wassen’ geschaard. Dit met het doel om water en energie te besparen en chemicaliën te reduceren. Een proces dat geverifieerd is door de Jeanologia tool EIM (Environmental Impact Measuring).

Sara Jivenius, Manager Duurzaamheid bij &Other Stories, vertelt FashionUnited dat op dit moment 99,7 procent van hun jeanscollectie gemaakt is van gerecycled materiaal en van duurzame herkomst is. Dat wil zeggen dat in alle denim van het merk gebruik is gemaakt van duurzaam katoen, “gemengd met gerecycled katoen of TencelTM x RefibraTM,” aldus Jivenius. En sinds het lente/zomer 2021 seizoen, heeft het alle PP (kaliumpermangaat) uit zijn modellen gehaald. Het Spaanse merk Cortefiel (onderdeel van modegroep Tendam, red.) heeft op zijn beurt een “eco-friendly” collectie gelanceerd. Met de hiervoor gebruikte wastechnieken, heeft de modeketen 72 procent water bespaard in de jeanskledingstukken, en tot wel 70 procent minder chemicaliën gebruikt in de productie en nabehandeling. Zelfs webshops zoals Asos hebben recentelijk een selectie jeans uitgebracht waar 50 procent minder water voor nodig is tijdens de was- en nabehandelingsprocessen.

Hoeveel kost het om een duurzaam bedrijf te zijn?

Kost het veel meer om duurzame jeans te produceren? Volgens Sara Jivenius vergt het gebruiken van andere materialen “een investering, en hoe groot die investering is hangt af van hoe innovatief een bepaald duurzaam materiaal is en in welke fase het project zich bevindt: in de proeffase, de testfase of in de opschalingsfase. Als de opschaling is gebeurd, worden de prijzen ook scherper.” De initiële investering heeft dan verder geen gevolgen voor de uiteindelijke prijs van de kledingstukken. Matteo Sinigaglia, CEO bij Replay, vertelt: “Ondanks dat de technologie en het onderzoek het merk veel geld heeft gekost, betaalt de klant niet extra, want niemand zou voor zijn rechten moeten betalen.”

Modemerken zijn gaandeweg op de duurzaamheidskar gesprongen, de een wat eerder dan de ander. Of het nu om principes gaat of om een mondiale trend, het doel is om beetje bij beetje te zorgen dat de op één na meest vervuilende sector ter wereld ethischer, duurzamer en eco-efficiënter wordt. Een continu leerproces zegt Sinigaglia: “Aan het begin was deze vorm van duurzaamheid ‘reactief’; het werkte omgekeerd (minder water, minder vervuiling, minder chemicaliën), terwijl we de laatste tijd een nieuwe ‘proactieve’ vorm van duurzaamheid hebben geïntroduceerd, door Hyperflex Re-Used te presenteren. Hierbij ligt de prioriteit bij het beheer van bronnen op basis van hun milieu-impact.” Hiertegenover staan andere bedrijven zoals Springfield (ook onderdeel van Tendam, red.) die het duurzaamheidsaspect tot de kern van hun strategie hebben gemaakt. Springfield, een merk bekend om zijn casual wear, heeft het afgelopen jaar een herbebossingsproject op poten gezet en slaagde erin 30.000 bomen te planten in het Spaanse Burgos, naast de andere initiatieven die het gelanceerd heeft binnen R[ECO]NSIDER, zijn milieuvriendelijke label. Bovengenoemde voorbeelden laten zien hoe grote bedrijven toewerken naar verandering.

Beeld: Replay, &Other Stories y Hoss Intropia.

Deze tekst is eerder verschenen op FashionUnited.ES. Vertaling en bewerking naar het Nederlands: Veerle Versteeg.