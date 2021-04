The Visionary Lab en G-Star Raw slaan handen in een voor Denim For Earth-tentoonstelling

Beeld: The Visionary Lab, Wendelien Daan, Yuki Isshiki, G-Star Raw

Creative agency, The Visionary Lab, neemt samen met G-Star Raw het initiatief de Denim For Earth-tentoonstelling op te zetten, zo luidt het persbericht. The Visionary Lab en het modelabel willen met de tentoonstelling aantonen dat mode, denim en duurzaamheid op kunstzinnige en innovatieve wijze hand-in-hand kunnen gaan.

Tijdens Earth Day, op 22 april, wordt er wereldwijd stilgestaan bij het welzijn van de aarde. The Visionary Lab heeft daarom diverse modeontwerpers en kunstenaars uitgenodigd om denim-couture te maken en zich daarbij te laten inspireren door duurzame innovaties van G-Star, zo is te lezen. De ontwerpers gebruiken tijdens het ontwerpproces verschillende traditionele technieken. Deze variëren van upcyclen, tot denim waste en 100 procent recyclebare denim stoffen van G-Star. De denim-creaties lopen uit een van decoratief hat-piece tot little bow dress.

Modeontwerpers en kunstenaars waarvan creaties worden tentoongesteld: Karim Adduchi, Charlotte Bakkenes, Yuki Isshiki, Yulia Ivanova, Bagua Jody, Majid Karrouch, Ferry Schiffelers en Tess van Zalinge.

De denim-creaties zijn te bezichtigen op de expositie op het Rembrandtplein te Amsterdam. De tentoonstelling is te zien vanaf 22 april 2021 tot en met 9 mei 2021. Daarnaast kan de expositie online bekeken worden in de online gallery van het Moco Museum.

Het Denim For Earth-platform is een samenkomst van de duurzame missie van The Visionary Lab, de savoir-faire van G-Star Raw en de creativiteit van de modeontwerpers. Het doel is op een creatieve, positieve manier veranderingen in de mode-industrie te stimuleren. Op deze manier wil het platform aandacht genereren voor circulaire ontwikkelingen in denimwereld, zo is te lezen in het persbericht.