Duurzame doelstellingen bij Kantjeboord Lifestyle: No waste, no harm

In januari ‘20 zijn we begonnen met de research en oriëntatie van duurzame verpakkingsmaterialen. Zo gebruiken we nu milieuvriendelijk vloeipapier in plaats van plastic zakken om de Kantjeboord prints te beschermen tijdens het transport. Denk ook aan het zo goed mogelijk afstellen van de verpakking op de grootte (maat van de truien en T-shirts) om het transport te optimaliseren. Om het materiaalgebruik te minimaliseren gebruiken we bijvoorbeeld geen plastic textielpins meer om labels, etiketten en hangtags te bevestigen. Het zijn de kleine dingen van grotere waarde die het op de langere termijn gaan doen. Rollen verpakkingstape zijn vervangen voor zelfklevend papiertape gemaakt van oud papier. Uiteraard zonder plastic en geheel biologisch afbreekbaar en composteerbaar.

Fabrieksverpakkingen als dozen, zakken en enveloppen van onze leveranciers krijgen bij ons een volgend leven. Die worden ontlabeld en hergebruikt. Hiermee besparen we inkoop van extra materiaal. Goed te doen voor verzending van de iets grotere partijen. Vaak is dit verpakkingsmateriaal erg stevig en kan zeker nog een paar bezorgrondes Mee.

Bij het persoonlijk bezorgen van een bestelling nemen we de gerecyclede kartonnen doos graag weer mee terug. Afhalen van de bestelling vráágt om hergebruik. Want de klant krijgt bij afhalen op locatie de order mee in een herbruikbare, sterke katoenen tas.

Beeld: Kantjeboord Lifestyle

Het is normaal dat er uitval is tijdens het productieproces (misdrukken, overschot, etc.). Erg jammer maar onoverkomelijk. De kwaliteit van de kleding blijft verder goed, prima draagbaar en functioneel. We proberen ook deze overschotten op een zo goed mogelijke manier te (her)gebruiken. We hebben kleding gedoneerd aan het Leger Des Heils en aan andere projecten voor het goede doel in Nederland, Spanje, Suriname, Colombia, Indonesië, Marokko en Joegoslavië.

Voor onze afspraken buiten de deur, het ophalen van de spullen bij de leverancier, de bezorging van de bestelling binnen onze regio en de rit naar het postpakkettenpunt nemen we zoveel mogelijk het openbaar vervoer of de fiets. Kortom: door met ons op avontuur te gaan, geef je jezelf een positieve optater én draag je bij aan the bigger picture.