Duurzame etiketten en hangtags: zo bespaart de IntelliGen™ Design Tool van de ITL Group grondstoffen en kosten

Duurzaamheid vraagt om een allesomvattende kijk op een product, dus ook op de etiketten en hangtags. Ook op dit vlak liggen er enorme kansen voor meer duurzame oplossingen die de milieubalans van producten verbeteren, de risico's minimaliseren en grondstoffen en kosten besparen. Met de IntelliGen™ Design Tool heeft de ITL Group een eenvoudig en effectief hulpmiddel ontwikkeld waarmee modemerken eenvoudig meer duurzame besluiten kunnen nemen.

Duurzaamheid is hét thema in de modebranche. Steeds meer modemerken gaan werken met duurzame materialen en processen. Daarmee spelen ze in op de eisen van eindgebruikers. Ook op wetgevingsgebied staan er de komende jaren verregaande veranderingen op stapel.

Etiketten en hangtags vormen weliswaar een kleine schakel, maar het zijn wel belangrijke imagodragers die een onmisbare schakel vormen in de wereldwijde leverketen. Ook zij dragen bij aan de milieubalans van een product. Maar hoe kun je bij etiketten en hangtags zorgen voor duurzame verbeteringen? De ITL Group, een wereldwijde aanbieder van kledingetiketten met productielocaties over de hele wereld, heeft met IntelliGen™ een bekroonde datatool op wetenschappelijke basis ontwikkeld die merken helpt om betere besluiten te nemen.

Aangepaste formaten voor minder materiaalverspilling

Het goede nieuws is dat kleine veranderingen vaak al genoeg zijn om echt een verschil te maken. Met de IntelliGen™-tool wordt bijvoorbeeld gekeken of het formaat van een etiket efficiënt is in de productie en of dat formaat zorgt voor een optimaal gebruik van het velformaat in een drukmachine of van de weefbreedte op een weefgetouw. Net als bij een snijpatroon berekent de tool de optimale afmetingen voor het benodigde etiket, op basis van de gebruikte techniek. Zo kan het materiaalverbruik worden verminderd, kan het afval tot een minimum worden beperkt en kunnen er uiteindelijk kosten worden bespaard – zonder in te hoeven leveren op kwaliteit en esthetiek.

Duurzaamheidsanalyse op databasis volgens de Higg-index

IntelliGen™ combineert de specifieke productieknowhow van de ITL Group op het gebied van etiketten en hangtags met data uit de Higg Materials Sustainability Index (MSI). Zo kan de tool ook uitspraken doen over de vraag hoe etiketten, behalve door het formaat aan te passen, verder nog duurzamer kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld door te kijken naar grondstoffen of andere productieopties. Weefetiketten kunnen verder worden aangepast om de inslagdichtheid te verlagen zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor het ontwerp. Geld dat is bespaard door aanpassingen aan het formaat of in de productie, kan vervolgens worden geïnvesteerd in nog duurzamere materialen die eerder misschien niet in het budget pasten.

Een wereldwijd netwerk van eigen productielocaties

De ITL Group heeft een wereldwijd netwerk van eigen weverijen en drukkerijen op de belangrijkste productielocaties, die met elkaar zijn verbonden via het eigen leverketenplatform LabelVantage™. Zo kunnen ook complexe, multinationale leverketens optimaal worden bediend.

Als lid van de Sustainable Apparel Coalition (SAC) zet de ITL Group zich ook in haar eigen leverketen in voor duurzaamheid en transparantie en investeert ze continu in de verdere verbetering ervan. Zodoende wordt ook IntelliGen™ constant doorontwikkeld en aangepast op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Het doel is om duurzaamheid met een klein aantal eenvoudige en begrijpelijke stappen makkelijker en toegankelijker te maken voor modebedrijven en om zo bij te dragen aan een betere modebranche.