Duurzame mode zoekmachine Project Cece breidt platform uit naar heel Europa

Project Cece, de van oorsprong Nederlandse mode zoekmachine, heeft het platform uitgerold in heel Europa. Na Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië is het platform voor duurzame mode nu voor heel Europa beschikbaar, zo is te lezen in een persbericht.

Het doel van Project Cece is om duurzame en fairtrade mode te verzamelen op een platform en het voor consumenten makkelijker te maken duurzame mode te vinden. “Duurzame kleding is moeilijk te vinden omdat het vaak verspreid is over veel, vaak kleinere, online winkels. Je moet in principe meerdere website bezoeken om te vinden waar je naar zoekt,” aldus het platform in een eerder bericht. Ook wil Project Cece een makkelijk alternatief zijn voor grote fast-fashion platformen.

Project Cece rolt uit naar heel Europa

“We willen Europese shoppers het gemak en de toegankelijkheid van een groot platform aanbieden, terwijl ze nog steeds duurzaam shoppen en onafhankelijke kleine bedrijven ondersteunen,” aldus het bericht. De toenemende vraag naar duurzame producten in geheel Europa, was het zetje om het platform verder uit te rollen. Project Cece is naar eigen zeggen de plek waar het grootst aantal gecureerde duurzame producten verenigd zijn.

Op dit moment verenigt Project Cece producten van ruim 300 webshops en 500 modemerken op één platform. Bij elk product is inzichtelijke gemaakt op welke manier deze duurzaam is. Duurzaamheid is verdeeld in vijf aspecten met de daarbij behorende labels: eerlijke handel, milieuvriendelijk, lokaal geproduceerd, veganistisch en steunt lokale bevolking.