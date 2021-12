Duurzame pionier Studio Jux sluit deuren vanwege impact pandemie

Duurzame retailer Studio Jux houdt op te bestaan, zo deelt het bedrijf op LinkedIn. De winkels en de webshop van de retailer sluiten eind januari. Ook het merk zelf houdt dan op te bestaan.

Studio Jux heeft het besluit genomen vanwege de impact van de pandemie op het bedrijf. Praktisch betekent het de sluiting van de winkels in Amsterdam en Utrecht en de online winkel.

“Na jaren van avontuur en het vinden van een juiste balans tussen onze duurzame missie en het hebben van een modebedrijf, sluiten we Studio Jux,” zo is te lezen in het bericht op LinkedIn. “We hebben allemaal een gebroken hart, maar we zijn ook trots op wat Studio Jux is geworden. We zijn trots op al onze Nepalese werknemers en hun familie die voor ons werkten en aan onze kant stonden.” De fabriek in Nepal blijft open en ook de studiojux.org stichting blijft bestaan.

Het bedrijf werd 15 jaar geleden opgericht door Jitske Lundgren en Carlien Helmink. De twee willen dat mode voor iedereen in de productieketen leuk is. Om consumenten bewuster te maken van de mens achter de kleding, staat in al hun ontwerpen een nummer dat correspondeert met een kleermaker uit Nepal die een eigen pagina heeft op de website van het bedrijf. Het bedrijf won 20212 de Green Fashion Competition. In 2013 won het ook nog de ASN Wereldprijs.