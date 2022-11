Duurzame sneaker startup Wear haalt kapitaalinjectie binnen, investeert in e-commerce

Wear, het Rotterdamse concept voor herstelde sneakers, sleept een kapitaalinjectie binnen, dat maakt de duurzame startup bekend in een persbericht. De duurzame startup wil hiermee het aanbod van ‘pre-loved’ sneakers vergroten en uitbreiden.

Wat het precieze bedrag is, wordt telefonisch niet aan FashionUnited bevestigd. “We treden daarover niet in de details”, vertelt Pim Roggeveen, medeoprichter van Wear. “Het gaat vooral om de kennis en het netwerk dat wij met de kapitaalinjectie bereiken.” Roggeveen wil voornamelijk investeren in de e-commerce en marketing. Daarnaast kijkt het naar potentiële steden om nieuwe vestigingen te openen. “Amsterdam staat bovenaan het lijstje. In deze stad is een grote vraag naar tweedehands producten en daar past ons concept perfect bij”, aldus Roggeveen.

Als Roggeveen een blik op de toekomst werpt, ziet hij een internationale uitbreiden ook wel zitten: “In de vijf-jaren-planning staat een mogelijke uitbreiding in de Benelux op de agenda. Maar, laten we eerst kijken waar deze investering ons brengt. Voor nu ligt de focus op het uitbreiden van de e-commerce en de naamsbekendheid. Daarna komen de volgende stappen vanzelf.”

Wear zet mogelijke uitbreidingen op de planning

Wear zette in april 2021 de eerste stap naar de retail met een tijdelijke zaak aan de Rotterdamse Van Oldenbarneveltstraat om de werking van het concept te bewijzen. In juni opende Wear een vestiging in De Koopgoot in Rotterdam. Daar verkoopt het opgeknapte tweedehands sneakers, zogeheten refurbished exemplaren, en combineert de verkoop met schoonmaak- en reparatiediensten. De duurzame startup wil ervoor zorgen dat sneaker een langere levensduur krijgen en zo bijdragen aan een duurzamere mode-industrie. Wear werkt samen met textielsorteerders, zoals het Leger des Heils, ReShare en Sympany. De medewerkers van het bedrijf zijn veelal mensen met ‘onbenut arbeidspotentieel’, meldde Wear toentertijd in een persbericht. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die niet of moeilijk werk kunnen vinden. Zij krijgen bij Wear ‘de kans hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen’.