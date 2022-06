Wear, winkel voor schoonmaak, reparatie en wederverkoop van sneakers, opent in Rotterdam

Wear, het Rotterdamse concept voor herstelde sneakers, heeft sinds dit weekend een eigen retaillocatie in de stad. Oprichters Pim Roggeveen en Lorenzo van Galen sloten een huurovereenkomst met verhuurder CBRE Investment Management voor een pand in De Koopgoot, zo is te lezen in een persbericht van Wear.

Wear verkoopt opgeknapte tweedehands sneakers, zogeheten refurbished exemplaren, en combineert die verkoop met schoonmaak- en reparatiediensten. Doel hiervan is ervoor te zorgen dat sneakers een langere levensduur krijgen en zo bij te dragen aan een duurzamere mode-industrie. Van Galen en Roggeveen werken in dit proces samen met textielsorteerders, zoals het Leger des Heils, ReShare en Sympany. De medewerkers van Wear zijn veelal mensen met ‘onbenut arbeidspotentieel’, zo staat in het persbericht geschreven. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die niet of moeilijk werk kunnen vinden. Bij Wear ‘krijgen zij de kans hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen’.

Van Galen en Roggeveen openden in april vorig jaar al een tijdelijke zaak aan de Rotterdamse Van Oldebarneveldstraat om de werking van het concept te bewijzen. Nu maakt het duo de stap naar een A-locatie in de stad.

Van Galen zegt in het persbericht ‘enorm blij’ te zijn met de ontwikkeling. Sarah Vehmeijer, senior asset manager van CBRE Investment Management, verklaart: “We zijn heel trots op de komst van Wear. Het is wat ons betreft een voorbeeld van hoe de toekomst van retail eruit gaat zien: duurzaam en milieu- en maatschappij inclusief.” De Koopgoot is wat Vehmeijer betreft ‘de ultieme plek voor deze lokale ondernemers die niet alleen belangrijk zijn voor dit winkelgebied maar voor de hele stad en zelfs de hele sector’.