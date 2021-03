Duurzame textielstudio Makers Unite krijgt investering

Doen Participaties en Dick van Zuijlen, voormalig directeur van Mojo Concerts, investeren in de Amsterdamse duurzame textielstudio Makers Unite. Hoe groot de investering is, is onbekend. Met de investeringkan Makers Unite de productiecapaciteit vergroten en daardoor meer bedrijven voorzien van circulaire bedrijfskleding en merchandise, aldus het persbericht.

“De creatieve studio geeft het bedrijfsleven een bijzondere kans om zowel hun maatschappelijke als hun duurzame impact te vergroten”, vertelt Michelle de Rijk, Impact Investment Manager bij DOEN Participaties, in het persbericht. “Makers Unite faciliteert niet alleen de integratie van talentvolle nieuwkomers in de Nederlandse samenleving maar heeft zich ook toegelegd op de productie van eerlijke circulaire textielproducten.” Met de opbrengst van de ontwikkeling en productie van kleding en merchandise, leidt het bedrijf namelijk migranten op zodat zij aan de slag kunnen in de textielindustrie.

“De dynamiek van een commercieel bedrijf is heel nuttig voor een succesvolle integratie”, zegt Thami Schweichler, oprichter en eigenaar van Makers Unite, in het persbericht. “We zien dat nieuwkomers hun waardigheid hervinden doordat hun creatieve kwaliteiten in het programma erkend worden. Dat is van essentieel belang voor een goede entree op de Nederlandse arbeidsmarkt.” Sinds de oprichting van Makers Unite hebben al ruim 200 deelnemers een opleiding gedaan waarvan tweederde een passende creatieve baan vond na het afstuderen.