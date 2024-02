Duurzame wetgeving: hoe bereidt u zich als Fashionbedrijf of Retailer voor op de Europese wet- en regelgeving?

Van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid tot greenwashing richtlijnen – er komt een golf aan duurzame verplichtingen op de Fashion en Retail af. Dat levert veel strategisch puzzelwerk op, maar met geavanceerde software kunt u zich op een goede manier voorbereiden. Zo zorgt u ervoor dat u zich aan de wet- en regelgeving houdt en het levert dikwijls betere bedrijfsresultaten op. FashionUnited vroeg softwarepartners TCOG, Delogue en tex.tracer om overzicht. Welke wet- en regelgeving komt nu dichtbij? Hoe kunt u zich voorbereiden? En hoe kan technologie u helpen om compliant te zijn?

Duurzame wetgeving: CSDD, CSRD, groene claims en het productpaspoort

Veel Europese wetten over duurzame productie staan nog in de kinderschoenen, maar op het gebied van transparantie is het alle hens aan dek. De CSDD (Corporate Sustainability Due Diligence) en CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) zullen de komende jaren de aandacht van elk Fashion- en Retailbedrijf gaan opeisen.

In het kort legt de CSDD bedrijven verplichte due diligence-maatregelen op rondom mensenrechten en milieu. De CSRD is het instrument waarmee zij vervolgens moeten rapporteren over dat proces. Het biedt zowel de consument als het bedrijfsleven eerlijke inzichten in de duurzame vooruitgang die wordt geboekt.

Bedrijven zullen diep in hun productieketen moeten duiken om productdata te verzamelen en hier transparant over te communiceren, maar voorlopig geldt de verplichting alleen voor grote bedrijven. “Er is veel twijfel over het effect op de kleinere bedrijven”, spreekt Anja Padget uit ervaring. Als Expert op het gebied van Environmental, Social & Governance (ESG) bij PLM-partner Delogue adviseert ze haar klanten steevast om zo snel mogelijk te beginnen met de voorbereidingen. Zo denken ze er ook over bij traceability platform tex.tracer. Oprichter Jolanda Kooi: “Kleinere bedrijven werken vaak samen met klanten die al wél compliant moeten zijn in 2024 of 2025, zoals Zalando, de Bijenkorf en grote retailers. Die zullen hun kleine leveranciers onder druk moeten zetten om de vereiste data aan te leveren. Keteninzicht is dan tóch noodzakelijk om uw kleine of middelgrote bedrijf toekomstbestendig te maken.” Eric van der Craats van Microsoft ERP Partner TCOG: "Regeren is vooruitzien. Of u nu een kleine, middelgrote of grote organisatie bent: deze wet- en regelgeving gaat komen, en u wilt voorkomen dat u straks achter de feiten aanloopt. Nog even los van goed moreel ondernemerschap."

Er zijn ook regels in de maak over greenwashing, om misleidende groene claims binnen de Europese Unie te voorkomen. Bij tex.tracer zijn ze hier al druk op aan het aansturen in gesprekken met klanten, vertelt Kooi. “In plaats van aannames te communiceren over de voetafdruk van uw product, kunt u de precieze informatie achterhalen, zodat zowel bedrijven als consumenten hun keuzes op feiten baseren.”. Betrouwbare productdata is ook nodig voor het maken van “productpaspoorten” die ver voor de officiële wetgeving al worden gelanceerd in de vorm van QR-codes en online data over de productreis. Bedrijven vinden het spannend om open te zijn over hun échte voetafdruk, maar volgens Kooi pakt het altijd voordelig uit. “U kunt het óók delen als u vooruitgang boekt. Zo kunt u heel sterk laten zien dat u op een serieuze duurzame reis bent in lijn met uw groene claims.” Van der Craats: “Daar sluit ik me volledig bij aan. Juist door deze stappen te zetten kunt u uzelf nu onderscheiden in de markt. De technologie om dit te faciliteren is er, dit is echt een kwestie van willen en doen.”

Van afwachten komt brandjes blussen

Zolang duurzame wetgeving niet verplicht is, nemen veel bedrijven een afwachtende houding aan. Dat is riskant, zegt Padget, want het creëert een enorm stressvolle werkomgeving. “Door mijn ervaring als inkoper weet ik hoe het kan gaan: ineens komen alle problemen tegelijk op u af en moet u zestig uur per week aan het werk.” Er moeten grote stappen gezet worden. Veel bedrijven, groot en klein, werken namelijk nog steeds met losse Excel sheets voor verschillende stijlen, maar de nieuwe rapportages vereisen geaggregeerde data om bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van een order te berekenen. “Iemand in het team moet dan ineens 1.200 sheets gaan combineren”, stelt Padget. “Zou het niet handiger zijn als u de impactinformatie zo uit uw IT-systeem met uw productlijsten kon halen, om deze met het PO-bestelsysteem te integreren en om op basis daarvan uw rapporten te maken?” “Precies dit is een prachtig voorbeeld!” aldus Van der Craats.

Hoe impactdata centraal beheerd kan worden is een retorische vraag waar platforms zoals Delogue, tex.tracer en TCOG ambitieus op inspelen. Via het Delogue platform kunnen ontwerpers, kopers, leveranciers en technici de impactdata invoegen die nodig is voor de nieuwe manier van rapporteren. Na PLM worden de inkooporders voor sampling naar het ERP van Microsoft (Business Central) verzonden. Deze neemt de order in behandeling en beheert vervolgens het volledige proces van inkoop, logistiek, verkoop en uiteindelijk de financiële afhandeling. tex.tracer kan via tijdstempels en geolocaties garanderen dat alle stappen in het proces traceerbaar en verifieerbaar zijn, zodat claims kunnen worden onderbouwd met feiten. Doordat het tex.tracer platform op de blockchain is gebouwd, zijn de gegevens onveranderlijk. Met zo’n ecosysteem van geavanceerde softwareoplossingen positioneert u uw bedrijf aan de voorlinie van de duurzame beweging.

Begin vandaag nog: map, define, mitigate

Due diligence is geen einddoel, maar een proces dat u zelf in de hand hebt, stelt Kooi. Het opstellen van uw due diligence policy is de allereerste stap naar een transparante productieketen en het verduurzamen van uw aanbod, waardoor u meteen aan nieuwe wetgeving voldoet. Het begint met het mappen van de productieketen om alle negatieve impactcategorieën te identificeren. Dan bepaalt u de hotspots: welke voetafdruk het hardst moet slinken. U stelt doelen en plant gerichte acties in lijn met die doelen. Tenslotte begint de voortschrijdende dataverzameling en -verificatie, waarna het proces zich weer herhaalt.

De afgelopen jaren lieten greenwashing zaken tegen grote retailers zoals Primark en H&M Group zien dat het slecht kan eindigen als groene claims niet zijn onderbouwd met geverifieerde data. Met de juiste tech stack is dat risico van de baan. Padget: “Laten we niet langer de vraag stellen, “moeten we hieraan voldoen”, en meer nadenken over de toekomst die we willen zien. Welke tools kunnen we bedrijven bieden zodat zij een nog sterker mode-ecosysteem kunnen creëren?” Van der Craats: “Integreer duurzaamheid -en dus data- in de kern van de bedrijfsprocessen. Als ERP leverancier leveren we een belangrijke bijdrage daarin. Niet alleen ter verbetering van de operationele efficiency, maar ook het bieden van het fundament voor de reis naar een transparante en groene toekomst.”

Op 18 april organiseren TCOG, Delogue en tex.tracer een webinar over de volgende stappen die modebedrijven moeten zetten om te verduurzamen. Aanmelden voor het webinar kan hier .