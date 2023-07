E-commerce: Aantal online aankopen stabiliseert

Het aantal online aankopen is in het eerste kwartaal van 2023 gelijk gebleven aan het aantal van een jaar eerder, zo blijkt uit de Thuiswinkel Markt Monitor. In het kwartaal werden 84 miljoen online aankopen gedaan. Het totale online bestede bedrag is wel toegenomen, namelijk met 5 procent naar een niveau van 8,5 miljard euro.

Er is echter wel een verschil tussen de aankopen van producten en de aankopen van diensten. Het aantal online gekochte diensten steeg in het kwartaal met 12 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het aantal online gekochte producten daalde met 2 procent.

De bestedingen stegen voornamelijk het hardst bij de uitgaven aan tickets voor attracties en evenementen, pakketreizen, vliegtickets en accommodaties, do-it-yourself en tuinproducten en speelgoed.