E-commerce tak Saks wil volgend jaar de beurs op

Saks.com plant een beursgang in de eerste helft van 2022, zo meldt de Wall Street Journal. De e-commerce tak van Saks mikt op een waarde van 6 miljard dollar, omgerekend 5,1 miljard euro.

Begin dit jaar werden de fysieke winkels en de e-commerce tak van Saks nog in separate bedrijven ondergebracht. Ook waren er plannen om de outlet Saksoff5th.com onder te brengen in een eigen bedrijf, dit is echter tot op heden nog niet gebeurd.

Saks is onderdeel van het Canadese bedrijf Hudson’s Bay Co. Onder Saks vallen Saks Fifth Avenue en Saks Off 5th. Eerder dit jaar werd Saks Fifth Avenue nog van de beurs afgehaald.