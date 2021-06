E-tailer Spartoo is onderweg naar de beurs

Online mode- en schoenenretailer Spartoo heeft een eerste stap gezet in de richting van de Parijse beurs, zo blijkt uit een nieuwsbericht van AFP. De beursregistratie van het bedrijf is goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF), dat de Franse beurzen reguleert en monitort. Spartoo wil zijn entree maken op Euronext Growth Parijs.

Volgens Boris Saragaglia, CEO van Spartoo, beantwoordt het project aan ‘de wens om ons aanbod op het gebied van mode, waaronder schoenen, te versterken, terwijl we het aanbod uitbreiden naar nieuwe segmenten, waaronder interieurdecoratie’. Saragaglia denkt dat Spartoo met de beursintroductie ook kan ‘profiteren van de huidige solide dynamiek van e-commerce’.

Spartoo zegt met 8.000 merken ‘een van de ruimste keuzes in modeartikelen in Europa’ te bieden. Naast een eigen webplatform heeft het ook enkele merken in het portfolio, waaronder JB Martin en Christian Pellet. De groep, die is gevestigd in Grenoble, heeft ongeveer vierhonderd medewerkers in dienst en een jaaromzet van circa 190 miljoen euro.