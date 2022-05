Ebay's fysieke sneakerwinkel beloont kopers die met ‘schoenen naar buiten lopen’

E-tailer Ebay heeft een fysieke sneakerwinkel geopend die kopers beloont als ze op de gekochte schoenen de winkel uitlopen, zo blijkt uit een persbericht. Met de Wear ‘Em Out Store wil het platform sneakerheads helpen ‘in het moment te leven’.

De winkel is te vinden in Los Angeles, Verenigde Staten. Sneakers die in de winkel worden aangeboden krijgen kortingen die oplopen tot de 70 procent. Klanten die de schoenen aantrekken en ermee de deur uitlopen krijgen lagere prijzen dan klanten die dit niet doen.

Ebay noemt dat sneakerheads, liefhebbers van sneakers, vaak een balans zoeken in de schoenen die ze wel dragen en de schoenen die in de doos blijven. Volgens recent onderzoek van Ebay blijkt dat het gros van de respondenten minder dan de helft van hun sneakercollectie ook werkelijk draagt. De winkel is dan ook bedoeld om sneakerheads te helpen te genieten van het moment en hun sneakers te tonen.