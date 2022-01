Ecoalf verbetert B Corp Score en staat aan de top van de Europese modemarkt

In 2018 werd duurzaam modemerk Ecoalf het eerste Spaanse modemerk dat een B Corp-certificering kreeg met een impactscore van 81,8. Amper drie jaar later verbeterde het bedrijf zijn totaalscore tot 99,1, waarmee het de Europese modemarkt aanvoert.

B Corp-certificering betekent dat bedrijven moeten voldoen aan de hoogste normen op het gebied van sociale en milieuprestaties. Zij moeten ook zorgen voor openbare transparantie en wettelijke verantwoordingsplicht om een evenwicht te vinden tussen winst en het doel waarvoor de onderneming is opgericht.

"Wij innoveren voortdurend om collecties te ontwikkelen die steeds milieuvriendelijker zijn. Het gaat er niet alleen om wat we doen, maar ook hoe we het doen ... want er is geen Planeet B," zei Carol Blázquez, hoofd innovatie en duurzaamheid van Ecoalf, in een persbericht.

Beeld: Carol Blázquez / Ecoalf

Vijf kerngebieden van B Corp certificering

B Corp gecertificeerde bedrijven worden om de drie jaar opnieuw beoordeeld op vijf belangrijke gebieden: algemeen bestuur, ethiek, verantwoordingsplicht en transparantie; de bijdrage van het bedrijf aan het financiële, fysieke, professionele en sociale welzijn van zijn werknemers of aan het economische en sociale welzijn van de gemeenschappen waarin het actief is; zijn algemene milieubeheer met betrekking tot klimaat, watergebruik en duurzaamheid; en de waarde die een bedrijf aan zijn klantenkring levert, bijvoorbeeld door positieve marketing en kwaliteitsborging.

"Elk van deze gebieden is een belangrijke factor om niet het grootste modemerk ter wereld te zijn, maar het beste voor de planeet," zegt Ecoalf.

Hiermee staat Ecoalf niet alleen in de top tien van B Corp gecertificeerde bedrijven, maar neemt het bedrijf ook een vooraanstaande plaats in binnen de Europese mode-industrie op het gebied van duurzaamheidsinspanningen.

B Corp top tien

Ecoalf haalde de eerste plaats vóór het veganistische bovenkledingmerk Save the Duck met een impactscore van 95, het Britse outdoormerk Finisterre (93,2) en het Kopenhaagse merk Organic Basics (92,8). De vijfde plaats wordt gedeeld door Vestiaire Collective en Allbirds met een impactscore van 89,4, gevolgd door Eileen Fisher (89,1), Athleta (84,3), Veja (84,2), Sezane (82,6) en North Sails (80,3).

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.