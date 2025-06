Ecoalf ziet omzet met twintig procent stijgen in boekjaar 2024

Het Spaanse duurzame modemerk Ecoalf groeit stevig door. Voor het boekjaar 2024, dat eindigde op 28 februari 2025, steeg de omzet met 20 procent ten opzichte van het jaar ervoor, van 46,8 miljoen euro naar 58,5 miljoen euro. Hoewel het bedrijf geen exacte winstcijfers deelde, liet het wel een positieve operationele winst (EBITDA) van 3,4 miljoen euro zien. Dit laat zien dat Ecoalf goed blijft presteren, ook in een lastig retailklimaat wereldwijd.

Ecoalf opent nieuwe winkels in Europa en Azië

Ecoalf opende recent een nieuwe winkel in Biarritz, Frankrijk. Dit is het startpunt van een bredere internationale groeifase waarin het merk zijn fysieke aanwezigheid verder wil uitbreiden.

Naast de vijf bestaande winkels in Japan, gaat Ecoalf binnenkort zijn eerste franchisewinkels openen in Bolzano (Italië) en Antwerpen (België). Daarmee versterkt het merk zijn netwerk, dat nu uit veertien eigen winkels bestaat en daarnaast via meer dan duizend verkooppunten bij andere retailers wereldwijd verkrijgbaar is.

Oorspronkelijk gepubliceerd op FashionUnited.ES door Jaime Martínez. Dit artikel is bewerkt voor een internationaal publiek door Alicia Reyes Sarmiento.