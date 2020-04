Economie eurozone vertoont grootste krimp sinds begin metingen

De economie van de eurozone is met 3,8 procent gekrompen in het eerste kwartaal, zo blijkt uit cijfers van Eurostat. Het gaat hier om het verschil kwartaal op kwartaal, niet op jaarbasis.

Het is de grootste krimp sinds 1995, toen de metingen van de economie van de Eurozone startte. Het is echter wel een voorlopig cijfer, zo meldt Eurostat. Het gaat hier echter om de grootste daling kwartaal op kwartaal. De krimp in heel de EU, waar dus ook de landen die niet met de euro betalen meegeteld, was 3,5 procent. Vergeleken met een jaar eerder was de krimp in de eurozone 3,3 procent en in de hele EU 2,7 procent.

De krimp van de economie in de eurozone en EU heeft nog geen nieuw record bereikt als gekeken wordt op de verschillen jaar op jaar. In 2009 was de krimp op jaarbasis namelijk 5 procent.