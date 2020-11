Economie Haarlemmermeer en Amsterdam het hardst gekrompen in derde kwartaal

De economische krimp in het derde kwartaal was het grootst in Haarlemmermeer en Amsterdam. In de regio Haarlemmermeer kromp de economie met 19 tot 21 procent en in Amsterdam tussen de 6 en 7 procent, zo meldt het CBS.

CBS meldt wel dat de economie minder hard kromp in het derde kwartaal dan in het tweede kwartaal. De regio Haarlemmermeer is de regio waarin ook Schiphol gevestigd is. Door het gebrek aan toeristen en vluchten heeft de regio erg last gehad van de pandemie. Ook Amsterdam heeft last van de terugloop van toeristen.

In de meeste regio’s van Nederland bleef de krimp beperkt tot minder dan 2 procent, zo meldt CBS. In Flevoland, de Veluwe, delen van Zeeland, het Groene Hart en Zuid-West Drenthe lag de krimp zelfs lager dan 1 procent.