Economie krimpt met 3,8 procent in 2020, sterker dan tijdens kredietcrisis

In 2020 is de Nederlandse economie met 3,8 procent gekrompen, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Het betreft de sterkste krimp ooit door het CBS gemeten, sterker nog dan tijdens de kredietcrisis: tijdens het dieptepunt van de crisis in 2009 kromp de economie met 3,7 procent.

Het CBS berekende afgelopen week dat de economie in het vierde kwartaal van 2020 met 0,1 procent kromp ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Deze volgde op de grootste kwartaalkrimp én -groei die het CBS ooit registreerde. In het tweede kwartaal nam het bbp met 8,5 procent af. In het derde kwartaal volgde herstel, met een groei van 7,8 procent.

De krimp in het vierde kwartaal werd vooral veroorzaakt door een daling van de consumptie door huishoudens. Deze deden in het vierde kwartaal 1,4 procent minder bestedingen dan het kwartaal daarvoor. Consumenten gaven vooral minder uit aan horeca, cultuur, vervoer en kleding.

De export van goederen en diensten daalde in 2020 met 4,3 procent. Dat was grotendeels te wijten aan de gedaalde uitgaven van buitenlandse bezoekers in Nederland. Ook de import daalde, met 4,5 procent. Nederland importeerde vooral minder diensten. Hieronder vallen ook uitgaven van Nederlanders in het buitenland.

In 2019 groeide de economie nog met 1,7 procent.