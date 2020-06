Economie krimpt minder hard in eerste kwartaal dan gedacht

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal met 1,5 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. Dit is een positiever percentage dan in eerste instantie werd verwacht. Bij de eerste berekening, gepubliceerd halverwege juni, was de krimp nog 1,7 procent, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ten opzichte van de eerste berekening zijn de investeringen en de consumptie door huishoudens naar boven bijgesteld. Het handelssaldo is daarentegen naar beneden bijgesteld. Het algemene beeld is echter niet veranderd, de krimp van de economie, ofwel het bruto binnenlands product, is vooral toe te schrijven aan de gedaalde consumptie van huishoudens.

Wanneer de kwartalen jaar op jaar worden vergeleken, is de krimp nu op 0,2 procent neergekomen. De eerste berekening gaf nog een krimp van 0,5 procent aan.