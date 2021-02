Economie kromp het hardst in provincies Noord-Holland en Groningen in 2020

De economie in Noord-Holland en Groningen heeft het in coronajaar 2020 het zwaarst te verduren gehad, zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De economie kromp in de gebieden met ongeveer 7 en 5 procent. Landelijk is de Nederlandse economie met 3,8 procent gekrompen.

De krimp in Noord-Holland werd volgens het CBS veroorzaakt door het verminderde vliegverkeer op Schiphol. De regio Haarlemmermeer, waaronder Schiphol valt, had dan ook te maken met een krimp van de economie van 18 procent. De krimp in de provincie Groningen is toe te schrijven aan de verminderde gaswinning, aldus het CBS.

Daarnaast heeft de regio Amsterdam nog een ‘eervolle vermelding’. In de regio kromp de economie met 7 procent dankzij de terugloop van het toerisme en het grote aandeel van horeca dat hard is geraakt door de coronacrisis.