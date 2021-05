Economische krimp van 0,5 procent in eerste kwartaal 2021, vooral door minder consumptie

De Nederlandse economie verkeert wederom in een lichte recessie. In het eerste kwartaal van 2021 kromp de economie met een half procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2020, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In het laatste kwartaal van 2020 werd ook al een krimp van 0,1 procent genoteerd. Van een recessie is sprake als er twee kwartalen op rij krimp wordt gemeten.

Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen was de belangrijkste oorzaak van de krimp de afname van consumptie door huishoudens, zo vertelt hij tijdens een persconferentie van het CBS. Deze lag in het eerste kwartaal van 2021 3,5 procent lager dan het kwartaal daarvoor, vanwege de harde lockdown die halverwege december inging. Met name horeca, cultuur en recreatie kregen het zwaar te verduren. Op het vlak van duurzame goederen werden niet alleen minder kleding en schoenen, maar ook minder elektronica en woninginrichting verkocht. De consumptie van huishoudens lag 8,5 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2020.

Enig herstel op het gebied van industrie, investeringen en handel temperde de economische krimp in het eerste kwartaal van 2021 enigszins. Volgens Van Mulligen ‘verbetert het economisch beeld duidelijk en lijkt het erop dat de herstelfase toch voorzichtig aan het aanbreken is’.

De krimp van de Nederlandse economie was iets groter dan het Europees gemiddelde van 0,4 procent. In een aantal landen waarmee Nederland veel handel drijft lag de krimp echter nog een stuk hoger, zoals in Groot-Brittannië en Duitsland, waar de krimp respectievelijk 1,5 en 1,7 procent was. In België groeide de economie, met 0,6 procent.