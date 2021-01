Eddy's unieke winkelbeleving nu ook online; tot 30% meer conversie met behulp van Trunkrs

De decembermaand is voorbij, maar daarmee niet de drukte voor vele webshops. Dit kan zorgen voor veel vragen over de status van de pakketten. Een manier om je klanten tevreden te houden, is door de klantervaring tot aan de deur te perfectioneren. Door het proces van het eerste site bezoek tot aan de bezorging van het pakket te verbeteren, kan er veel winst behaald worden. Multibrand store Eddy’s waagde de sprong en durfde zich hierin ook te onderscheiden. Dit bleek mede dankzij bezorgpartij Trunkrs een succesverhaal, waardoor de conversie met wel 30% is gestegen.

Van winkel naar webshop

Eddy’s is één van de grootste multibrand stores van Nederland met topmerken voor dames, heren én kids. Haar winkels zijn gevestigd in hartje centrum Eindhoven en zijn een begrip voor winkelend Nederland. De winkels zijn ingericht om alle klanten de beste shopping experience te bieden door een persoonlijke service, Brabantse gezelligheid en een ruim aanbod aan te bieden. Toen er werd nagedacht over het starten van een webshop was een belangrijke voorwaarde dat de unieke winkelbeleving ook online voelbaar moest zijn. Hierbij was de grootste uitdaging het waarmaken van de service. Met name de bezorging, dat ligt toch vaak buiten je eigen macht.

Een bezorgpartij kiezen

De klant moet van het eerste bezoek tot het pakketje bezorgd is de persoonlijke service en gezelligheid van Eddy’s voelen. Een bezorgpartij die aansluit bij deze waardes is daarom essentieel. De keuze viel op Trunkrs vanwege de snelle en betrouwbare Same Day en Next Day delivery. Iets wat voor Eddy’s en haar vaste klanten echt belangrijk is.

Online shoppers kiezen steeds vaker voor Eddy’s vanwege de snelheid en goede service. Door de samenwerking met Trunkrs heeft Eddy’s 30% meer orders binnengekregen en zijn de klachten over bezorging met 95% gedaald.

Een ander probleem waar Eddy’s tegenaan liep, is dat er regelmatig pakketten verdwenen doordat klanten aangaven hun pakket nooit te hebben ontvangen. Dankzij de GPS tracker van Trunkrs kan er precies achterhaald worden waar de bezorgers zijn geweest. Met als resultaat dat het aantal verdwenen pakketten met 90% gedaald is, wat ook scheelt in onnodige kosten.

De samenwerking met Trunkrs

De samenwerking met Trunkrs bevalt Eddy’s goed. Alles is goed geregeld en als er iets aan de hand is wordt het snel opgelost. Zo is Eddy’s ook te spreken over het aansluitproces. Hierin merkte hij de persoonlijke service die hij ook aan zijn klanten geeft. Dankzij het persoonlijke contact met een Trunkrs accountmanager, was de volledige aansluiting binnen 48 uur geregeld.