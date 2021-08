‘Een derde van kledingfabrieken in Vietnam dicht door stijging coronagevallen’

Een recordstijging van coronagevallen in Vietnam zorgt ervoor dat een derde van de kledingfabrieken gesloten is, zo meldt Business of Fashion op basis van een statement van de Vietnam Textile and Apparel Association. Tussen de 30 en 35 procent van de textiel en kledingfabrieken in het land zijn nu gesloten.

Vietnam werd recentelijk nog benoemd als ‘s werelds een na grootste kleding exporteur ter wereld door de World Trade Organisations meest recente World Trade Statistical Review. Vietnam heeft hiermee Bangladesh van hun plaats gestoten. De economie van Vietnam was volgens de review dan ook een van de weinige aziatische economieën die afgelopen jaar is gegroeid ondanks de pandemie.

Momenteel ligt het dagelijks aantal besmettingen in het land tussen de 7.000 en 8.000 duizend. Het aantal vaccinaties onder textielarbeiders in het land is nog erg laag, aldus de Vietnam Textile and Apparel Association. Het is onduidelijk of de fabrieken dicht zijn omdat ze gedwongen zijn door de overheid of dat het aantal besmettingen onder de arbeiders zo hoog is.