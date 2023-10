Een nieuw hoofdstuk: Michael Barnaart verhuist zijn modelabel naar Frankrijk

De Nederlandse modeontwerper Michael Barnaart verhuist zijn ontwerptafel van Den Haag naar een torenkamer in het charmante petit château Le Pinot in Fleurance, Frankrijk. “Na vijftien prachtige jaren in Den Haag is het tijd om mijn horizon te verbreden”, meldt Barnaart in een persbericht. Het betekent niet dat de modeontwerper de Nederlandse deuren dichtgooit.

“Dit is geen afscheid, het is een nieuw begin”, schrijft Barnaart. De Haagse boetiek aan de Papestraat sluit dan wel zijn deuren op 23 december 2023, maar de webshop blijft geopend. Sterker nog, de modeontwerper zegt geïnvesteerd te hebben in de winkelervaring van zijn online winkel. “Online winkelen heeft een enorme vlucht genomen, via internet bereik ik een steeds groter internationaal publiek.”

Bovendien zullen zijn werken nog altijd verkrijgbaar zijn bij museumshops in Nederland en op diverse Europese designbeurzen én richt hij zich op extra verkooppunten in Nederland en Frankrijk. “Zonder de boetiek ontstaat er meer ruimte voor mijn andere creatieve projecten, zoals bedrijfskleding- en illustratieopdrachten.”

Fleurance heeft Barnaart altijd al geïnspireerd. “Ik merk nu dat de Franse campagne een frisse wind door mijn ontwerpen doet waaien. Daar wil ik me graag op focussen om het beste uit mijzelf als designer te halen”, meldt de modeontwerper in het persbericht. “En wie weet. Inspireert dit kleine kasteeltje me tot een collectie van behang en woontextiel. Ik hoop in elk geval dat mijn klanten net zo uitkijken naar alles wat uit dit nieuwe hoofdstuk voortvloeit.” Als kers op de taart maakt Barnaart’s man van Le Piot een bed and breakfast waar iedereen van harte welkom is, zo staat in het persbericht.

Le Pinot - het nieuwe stekje van Michael Barnaart en zijn man in Fleurance, Frankrijk. Credits: Michael Barnaart

