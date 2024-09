Een nieuwe standaard voor duurzaamheid: footprint-benchmark voor de textielindustrie

Om de doelen van duurzaam en circulair textiel beleid, onderdeel van de Green Deal, te behalen, zijn er veel stappen nodig. Als je als bedrijf verantwoordelijkheid wilt nemen en je uitstoot wilt verlagen, moet je bepalen waar je veranderingen kunt doorvoeren. Maar hoe doe je dat?

Steeds meer merken en retailers hebben zich toegewijd aan duurzaamheidsdoelstellingen en moeten gaan handelen op basis van feiten. Dit vereist het verzamelen van betrouwbare gegevens uit de productieketen, rechtstreeks van de primaire bronnen. Een belangrijke stap in dit proces is het laten verifiëren van deze gegevens door een onafhankelijke derde partij.

Gevalideerde primaire data uit de productieketen stelt producenten, merken, retailers en consumenten in staat om weloverwogen beslissingen te nemen. Daarom hebben transparantieplatform tex.tracer en Life Cycle Assessment (LCA)-aanbieder bAwear een strategisch partnerschap gesloten. Samen maken zij het berekenen van milieu impact van textielproducten toegankelijker, betrouwbaarder en schaalbaar.

Jesse Dolstra, COO van bAwear Score, zegt: "Het verzamelen van betrouwbare primaire data blijft een uitdaging. Door onze samenwerking met tex.tracer kunnen we de kwaliteit van deze gegevens beter waarborgen en de efficiëntie van dataverzameling en -verwerking verhogen. Dit stelt ons in staat om milieu impact berekeningen verder te automatiseren, wat leidt tot een hoge nauwkeurigheid, schaalbaarheid en kosteneffectiviteit. Door onze krachten te bundelen, kunnen we de toegang tot waardevolle data en inzichten versnellen en opschalen, terwijl we tegelijkertijd de werklast van merken en retailers op het gebied van transparantie en compliance verlichten."

De samenwerking tussen tex.tracer en bAwear is een volgende stap in het aanbieden van een end-to-end oplossing voor merken en retailers. Een belangrijk onderdeel hiervan is het creëren van een footprint-benchmark voor de textielindustrie. Op dit moment worden bij LCA-berekeningen vaak appels met peren vergeleken, omdat gegevensbronnen en rekenmethodes variëren. Hierdoor is er geen goede benchmark data beschikbaar en is het moeilijk om eerlijke vergelijkingen te maken.

Credits: tex.tracer

Dankzij de samenwerking tussen tex.tracer en bAwear kunnen merken en retailers echter wél appels met appels vergelijken. De footprint-benchmark zal gebaseerd zijn op data die is verzameld uit primaire bronnen in de textielketen. Wil je de voetafdruk van je eenvoudige witte T-shirt vergelijken met een industriële benchmark? Deze benchmark maakt dat mogelijk door geanonimiseerde data te delen binnen de benchmark community. Jolanda Kooi, CEO van tex.tracer, licht toe: “Na onze eerste footprint-pilot met werkkleding en mode klanten vorig jaar, zijn we nu klaar om de volgende stap te zetten in onze gezamenlijke missie om een beter en betrouwbaar mode-ecosysteem te creëren. We nodigen merken, fabrikanten en producenten uit om zich bij deze benchmark community aan te sluiten en samen een benchmark te realiseren.”

Beide bedrijven zullen aanwezig zijn op de Circular Textile Days in Den Bosch op 18 en 19 september. Bezoek hun stand 12 en 13 om meer te weten te komen en word deel van de community die de footprint-benchmark voor de textielindustrie creëert!