Een winkel die de zintuigen prikkelt: Pangaia opent eerste Britse winkel in Londen

Pangaia, het modemerk gespecialiseerd in basisitems en materiaalinnovatie, heeft de stad Londen gekozen om zijn debuutwinkel in het Verenigd Koninkrijk te openen. De ongeveer 140 vierkante meter grote ruimte (1.500 square feet), gelegen aan Carnaby Street, is de tweede zelfstandige winkel die het merk tot nu toe heeft geopend. Het lijkt een verlengstuk van Pangaia zelf te zijn, wat de ecocentrische waarden weerspiegelt in een interieur met een genderloze collectie van "aardbewuste" kleding.

Het huidige retailklimaat en de verzadiging van de markt – een markt die steeds afhankelijker is geworden van e-commerce, met name in het Verenigd Koninkrijk – vraagt om een fysiek formaat dat niet alleen kan inspelen op de verkoop, maar ook op de bredere interesses van potentiële consumenten. Dit, gecombineerd met Pangaia's nadruk op duurzaam bewustzijn, heeft het ontwerp van de winkel beïnvloed. Zo is elk element van het interieur een bewuste beslissing geweest, van het gebruik van veganistische verf van vloer tot plafond tot de keuze voor metalen structuren in plaats van plastic, en processen die warmte regelen en overmatig gebruik van airconditioning vermijden.

"We hebben de ruimte zorgvuldig ontworpen om onze klanten onder te dompelen in de natuur en een gevoel van rust te vinden, terwijl we meer terug willen geven dan we nemen van onze omgeving," aldus het team van Pangaia in een interview met FashionUnited. "De fysieke ruimte biedt ons ook de mogelijkheid om op een persoonlijk niveau contact te maken met onze klanten, de klantervaring te verbeteren en ons merkverhaal tot leven te brengen in een tastbare omgeving."

Pangaia, Carnaby Street winkel. Credits: Pangaia.

Verbinding zoeken met de natuur

Nog voordat ze de winkel binnenstappen, worden voorbijgangers aangetrokken door een veelbelovende kobaltblauwe bolinstallatie in de etalage, die is gemaakt om Moeder Aarde te symboliseren en tegelijkertijd de nadruk te leggen op een "onderlinge verbondenheid met onze omgeving". Deze staat boven een bed van planten verzameld door regeneratieve beplantingsleverancier Wayward, die voor het grootste deel inheemse planten en bomen heeft aangevoerd die representatief zijn voor Engelse bossen.

Eenmaal binnen – verspreid over twee verdiepingen – staan ​​Pangaia's kenmerkende blokkleurige producten in een neutrale achtergrond van lichte aardetinten. Het team beschrijft dit als een kalme atmosfeer die afwijkt van de drukte van de straten, maar toch probeert de nieuwsgierigheid te prikkelen. Om dit te bereiken, probeerde Pangaia te spelen met de zintuigen, door textuurdetails toe te voegen zoals eikenhout voor tafels en geurmarketing in de vorm van natuurlijke aroma's die de kamer vullen.

Pangaia, Carnaby Street winkel. Credits: Pangaia.

In tegenstelling tot de winkels van andere merken die steeds afhankelijker worden van digitale in-persoon functies, is de technologie in de Pangaia locatie bijna volledig uitgekleed, afgezien van een natuur-thema projectie die spiraalsgewijs van de trap af gaat en QR-codes die, na het scannen, shoppers naar meer informatie over de getoonde kledingstukken leiden. Korte educatieve notities met verwijzingen naar elk van de aangeboden collecties zijn direct beschikbaar voor degenen die meer willen weten over de complexiteit en wetenschap achter de producten.

Tot de collecties behoren Pangaia's kinderkledinglijn; de Frutfiber-lijn met items die zijn afgeleid van cellulosevezels afkomstig van bananen en ananassen die zijn gemengd met bamboe-lyocell; en de plantaardige actieve kleding, gemaakt van biobased Evo Nylon afkomstig van wonderbonen. Daarnaast zijn de onlangs gelanceerde Linen Capsule 2.0 en Aloe Linen Capsule toegevoegd, een overhemd met knopen en een korte broek, gemaakt van 100 procent linnen dat is behandeld met aloë vera om het materiaal hypoallergeen en zachter te maken.

Fysieke detailhandel toont positievere vooruitzichten

De opening van de winkel markeert ondertussen wat een veelbelovende vooruitzichten lijkt te zijn voor het merk, dat in 2022 naar verluidt te maken had met toenemende financiële verliezen, aangezien de verkoop naar verluidt met 42 procent was gedaald. De schokkende daling bracht het bedrijf ertoe zijn aanpak van het bedrijfsleven te heroverwegen en een herstructurering door te voeren, volgens een rapport van Business of Fashion eerder dit jaar, waarin verder werd gesteld dat Pangaia dankzij deze onmiddellijke actie weer op het spoor van winstgevendheid voor 2023 zat.

Pangaia, Carnaby Street winkel. Credits: Pangaia.

Een permanente standalone ruimte is ook een verschuiving van Pangaia's oorspronkelijke benadering van een fysieke aanwezigheid. Voorheen, en naast zijn kern e-commerceplatform, hield het merk zich grotendeels vast aan concessies, shop-in-shops en pop-ups in zijn belangrijkste markten, waaronder een ruimte in Selfridges in Londen, Bloomingdales in de VS en andere premium warenhuizen in heel Europa. Deze strategie vertoonde echter al tekenen van verandering medio 2023 toen Pangaia een locatie opende op de luchthaven van Dubai, zijn eerste wereldwijde permanente winkel en eerste reiswinkel.

De keuze voor Carnaby Street is een weerspiegeling van Pangaia's missie in het Verenigd Koninkrijk, waar het de afgelopen vijf jaar een "sterke, loyale klantenkring" heeft opgebouwd. Hier, in het hart van wat vaak wordt gezien als de "edgier" kant van Soho, wordt het merk omringd door namen als Sweaty Betty, Axel Arigato, Ba&sh, Ganni en Rejina Ryo, namen die elk een specifiek publiek van modebewuste, maar doorgaans bewuste consumenten aantrekken.

Pangaia, Carnaby Street winkel. Credits: Pangaia.

"Wij geloven dat dit het perfecte moment is om onze eigen ruimte te openen en een omgeving te creëren die echt onze waarden belichaamt", merkt het Pangaia-team op. "Door een fysieke ruimte te hebben, kunnen we ons merk tot leven brengen op een manier die dieper resoneert met onze gemeenschap. Carnaby Street in Londen, met zijn dynamische energie en culturele betekenis, biedt de ideale setting voor ons om ons thuis te vestigen."

Het is nog niet bekend of er een verdere uitbreiding op het retailfront zal plaatsvinden, aangezien het team nog steeds zwijgt over toekomstige plannen. Vanuit deze basis, die wordt gezien als een "natuurlijke progressie" voor het merk, is Pangaia echter van plan om een ​​hub voor "creativiteit, innovatie en verbinding" op te zetten, waardoor het evenementen kan organiseren, kan samenwerken met lokale gemeenschappen en op zinvolle manieren met zijn publiek kan communiceren. "Voor ons is dit niet zomaar een winkel, het is een plek waar onze waarden, doel en gemeenschap samen kunnen floreren", concludeert het team.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.