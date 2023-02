Merk Pangaia opent eerste Nederlandse fysieke verkooppunt in de Bijenkorf

Modemerk Pangaia, gespecialiseerd in basisitems en materiaalinnovatie, opent een eerste fysiek verkooppunt in Nederland. Het merk opent een permanente shop-in-shop in de Bijenkorf in Amsterdam, zo is te lezen in een persbericht.

De shop-in-shop heeft naast de rol van een fysiek verkooppunt ook het doel om consumenten te informeren over het merk en en de innovaties die het merk heeft ontwikkeld. Pangaia is opgericht in 2019 en heeft als doel een ‘planeet positief business model’ te bouwen. Het bedrijf maakt koolstofneutrale producten en bereikte in 2021 een negatieve koolstofuitstoot door het compenseren van de koolstofuitstoot van het product en de operationele activiteiten.

Bijenkorf viert de opening van de shop-in-shop ook met tijdelijke installaties in de etalages van het warenhuis. In de etalages worden diverse technologieën die Pangaia gebruikt uitgelegd. De producten die in de installatie te zien zijn, zijn in de shop-in-shop te koop.