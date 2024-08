Eerste geïntegreerde DPP voor fashion brands is een feit. Itsperfect: ‘Maak efficiënt gebruik van beschikbare data’

Eerder dit jaar introduceerde Itsperfect de eerste ERP-geïntegreerde Traceability oplossing voor modemerken. Nu komt de softwarepartij opnieuw met een primeur: een eigen Digitaal Product Paspoort (DPP) dat hier naadloos op aansluit. De module, die op een gebruiksvriendelijke manier inzicht biedt in de duurzaamheid van producten, is vanaf december verkrijgbaar.

Stefan Methorst, CEO bij Itsperfect, is trots op de reis die al voorafging: ‘Onze kracht is alle fashion oplossingen in één systeem bij elkaar. Daar hebben we de afgelopen tien jaar aan gebouwd en dit brengen we steeds een stap verder, met modules die samenwerken en overzicht bieden, ook op het gebied van duurzaamheid. Met onze innovatieve DPP module kun je straks je volledige supply chain inzichtelijk maken én merkeigen presenteren naar de consument.’

Van onrust naar overzicht

Het DPP, dat vanaf 2027 van kracht wordt op de Europese markt, is één van de meest complexe wetgevingen aan de horizon. Het vraagt van merken om voorheen optionele informatie over productie en duurzaamheid te verstrekken. Itsperfect, partner voor meer dan 450 modebedrijven wereldwijd, voelt de onrust bij merken. Methorst: ‘Er is nog weinig concreet over de paspoorten, en toch worden brands nu al onder druk gezet om te bepalen hoe ze aan de nieuwe eisen gaan voldoen.’ De DPP tooling van Itsperfect is ontwikkeld om die modebedrijven te ontzorgen, zodat ze zich in de wirwar van wetgeving kunnen blijven concentreren op hun kernactiviteiten en met de juiste branding de productreis kunnen presenteren aan de consument.

De module is gemakkelijk te gebruiken op zowel mobiel als desktop. Met één klik in het inkoopordersysteem genereer je een unieke QR-code voor op het label of de hangtag. Als de consument die scant, komt hij bij het digitale product paspoort terecht met informatie over bijvoorbeeld de herkomst van materialen, toegepaste technieken zoals borduren of weven, de milieu-impact, en de hoeveelheid gerecycled materiaal. Met strakke infographics en interactieve iconen langs de hele productreis. Zo kun je bijvoorbeeld klikken op het onderdeel 'spinning' en in een oogopslag zien waar dit plaatsvond, wat de vezelsamenstelling is en of er duurzaamheidscertificeringen zijn toegevoegd.

Merken kunnen zelf aangeven hoeveel productinformatie ze verstrekken. Een ander belangrijk aspect van de tool, legt Methorst uit, is dat het zo wordt gebouwd dat de styling kan worden aangepast naar de huisstijl van het merk, met een modieuze look and feel. ‘We zorgen dat het ontwerp en de uitstraling volledig in lijn zijn met de merkidentiteit.’

Credits: Itsperfect

Alles in één

De markt voor DPP-oplossingen groeit, maar veel derde partijen werken handmatig en inefficiënt – buiten bestaande softwaresystemen van merken om. Volgens Methorst is daar eigenlijk geen tijd voor. In 2027 moet elk kledingstuk namelijk al voorzien zijn van een QR-code of RFID en bijpassend digitaal paspoort. ‘Externe partijen werken met tijdrovende en kostbare ERP-koppelingen’, stelt hij. ‘De kracht van wat wij doen is één geïntegreerde software oplossing. Daardoor behandelen we data veel efficiënter.’

Ten grondslag aan de nieuwe DPP van Itsperfect ligt de onlangs gelanceerde Traceability module. Die is naadloos geïntegreerd met het ERP-systeem, waarin al veel van de voor het DPP vereiste data te vinden is. Methorst legt het voordeel uit: ‘Omdat we de data al hebben, kunnen we de schakels in het productieproces een stuk sneller invullen dan externe partijen.’ De invoer vindt plaats op materiaalniveau, vanuit merken en leveranciers. ‘Als je een bepaalde stof voor meerdere artikelen gebruikt, hoef je die slechts één keer in te vullen. Wij voeren de data automatisch door naar de andere artikelen.’ Je ziet de hele supply chain verschijnen op het moment dat je een inkooporder maakt. Met Itsperfect’s nieuwe DPP kan die data straks eenvoudig worden gecommuniceerd aan de consument.

Modulaire oplossing

Sinds 2013 ontwikkelt Itsperfect zijn oplossingen volgens de filosofie: alles in één systeem. Of zoals Methorst het uitlegt: uiteindelijk sluiten alle modules op elkaar aan. ‘Je begint met een PDM-module waarin je artikelen ontwerpt en de samenstelling vastlegt. Vervolgens gebruik je Product Lifecycle Management (PLM) om de voortgang van je artikelen bij te houden en ervoor te zorgen dat alles goed is ingekocht en de juiste foto’s zijn gemaakt. De sustainability module helpt om certificeringen bij te houden. De Traceability module zorgt ervoor dat je weet waar de materialen vandaan komen en door wie ze verwerkt zijn. En met het leveranciersportaal kan de leverancier niet alleen alle artikel details downloaden, maar nu ook een deel van de supply chain invullen. Uiteindelijk wordt al deze informatie omgezet in een DPP die beschikbaar is via een QR-code op het product.’

Het blijft natuurlijk de verantwoordelijkheid van het merk om te zorgen dat data correct wordt ingevoerd en bijgehouden in het systeem, maar een softwarepartner die meedenkt kan het proces aanzienlijk versnellen en vereenvoudigen. ‘Met onze modulaire oplossingen hak je een groot probleem in stukjes op en verwerk je elke stap afzonderlijk. Zo kun je data effectief beheren, zonder telkens opnieuw te hoeven beginnen.’

Over Itsperfect

Sinds 2013 biedt Itsperfect geavanceerde en gebruiksvriendelijke softwareoplossingen voor modemerken. Alle essentiële processen zijn geïntegreerd in één compleet ERP-pakket, inclusief B2B-shop, Point of Sale (POS), PDM, PLM en Warehouse management. Koppelingen met boekhoudsystemen, logistieke dienstverleners en e-commerce platforms zoals Shopify en Shopware kunnen eenvoudig worden toegevoegd via de eigen App Store. Het platform introduceert elk kwartaal nieuwe updates en innovatieve features om in te spelen op de laatste ontwikkelingen in de mode-industrie.