Eerste groep obligatiehouders geeft FNG uitstel

FNG heeft van een eerste groep obligatiehouders uitstel gekregen voor de terugbetaling. Dit meldt het bedrijf in een persbericht. Het bedrijf vroeg in eerste instantie voor drie maanden uitstel van de terugbetaling, maar vroeg enkele weken geleden toch om uitstel tot het einde van het jaar.

FNG is er echter nog niet. De groep obligatiehouders die gisteren heeft ingestemd is nog maar een gedeelte van alle obligatiehouders die in moeten stemmen met het uitstel. FNG krijgt door dit uitstel wat meer ademruimte.

Gisteren bleek uit de voorlopige jaarcijfers dat de modegroep in het boekjaar 2019 met 292 miljoen euro in het rood is gedoken. De omzet nam licht toe dankzij de overnames van de Ellos Group en de Henkelman Groep, maar zonder deze twee bedrijven was de omzet met 5,3 procent afgenomen, zo is te lezen in het verslag.