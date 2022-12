‘Eerste overnamebod Galeria Karstadt Kaufhof al binnen’

Galeria Karstadt Kaufhof heeft naar verluidt al het eerste overnamebod binnen voor een aantal van de filialen van het bedrijf. Het nieuws wordt gemeld door Duits nieuwsbureau DPA. De keten verwacht nog meer biedingen van geïnteresseerden.

Galeria Karstadt Kaufhof verkeert al enige tijd in zwaar weer. Het bedrijf vroeg in november een beschermingsprocedure aan. Hoewel in de media al meerdere berichten naar buiten kwamen over eventuele sluitingen van filialen, is nog niet zeker hoeveel vestigingen de deuren zullen sluiten. Hier komt in januari pas meer zekerheid over.

In oktober bleek dat Galeria Karstadt Kaufhof in het boekjaar 2020/2021 een driecijferig verlies lijdde. Het verlies kwam neer op 622,6 miljoen euro.