'Eerste signaal dat uitgaven teruglopen'

In juni is er voor het eerst sinds de laatste lockdown minder geld uitgegeven, zo meldt het ING Economisch Bureau op basis van eigen cijfers. De bank noemt dit het eerste signaal dat de consument de komende tijd de hand op de knip houdt.

In juni werd er 3 procent minder geld uitgegeven dan in mei van dit jaar. De uitgaven bij de non-food winkels namen iets af. In restaurants en cafés blijven de uitgaven wel hoog.

Helemaal verrassend is de conclusie van ING niet. Nadat de lockdown in januari afliep is er flink inhaalgedrag gezien. Niet alleen zag de horeca een flinke plus, ook in de modewinkels was een groei ten opzichte van vorig jaar te zien. Hier moet echter een kanttekening worden geplaatst aangezien de lockdown aan het begin van 2021 veel langer duurde en retail enorme omzetverliezen leed. Dat er dus een plus te zien was ten opzichte van vorig jaar is niet gek.

Deze week kwam ook naar buiten dat het Nederlandse consumentenvertrouwen op een historisch laag niveau lag, min 50. Hoe dit lage vertrouwen zich vertaalt in de consumptie blijft afwachten.