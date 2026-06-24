Eerste textielsorteer-bots uit project ‘Sorted’ zijn aangedreven door AI

Innovatieconsortium Sorted heeft zijn eerste functionele prototypes paraat. Volgens initiatiefnemer Sympany gaat het om ‘s werelds eerste geïntegreerde textielsorteersysteem dat gebruikmaakt van AI. De prestaties worden met trots benoemd in een gezamenlijk persbericht.

Van de zeven machines die samen de ‘Sorted-installatie’ vormen, zijn er nu drie gemaakt en met succes getest. Het gaat om een machine die plastic inzamelzakken opent zonder de kleding te beschadigen, een 'singulator' die de kledingstukken van elkaar scheidt, en een Textile Analyser, een scanner aangedreven door AI: camera's, sensoren en algoritmen kunnen ermee in enkele seconden de vezelsamenstelling, kwaliteit en het merk herkennen. Op basis daarvan bepaalt het systeem of een kledingstuk geschikt is voor de tweedehandsmarkt of naar de recycling moet.

De beloofde kostenbesparing van de hele installatie is 80 procent, een even ambitieuze als hoopvolle prognose. Op dit moment is de verwerking van afgedankt textiel een arbeidsintensieve en dure bezigheid, die het opschalen van duurzamere businessmodellen in de weg zit.

De 17 partijen uit het consortium, waaronder CuRe Technology, gemeentes Groningen en Emmen, en het merk Mud Jeans, ontwikkelen nog vier modules. Deze moeten onder meer knopen en ritsen verwijderen en schoenen uitfilteren.

In oktober werd bekend dat het driejarig project Sorted op serieuze financiële steun kon rekenen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) stelden in totaal bijna 15 miljoen euro beschikbaar.