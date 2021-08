Efficiënte productdata is key: regel het met Katana PIM

"Veel fashionmerken en retailers lopen vaak tegen dezelfde beperkingen aan wanneer ze, naast op de eigen webshop, ook actief willen worden op bekende online platformen als Amazon, Zalando en Bol.com. De snelheid waarmee collecties elk seizoen online moeten komen terwijl dit ook nog aan allerlei eisen moet voldoen is nog steeds een uitdaging waar veel fashionpartijen tegenaan lopen" stelt Raoul Straathof, commercieel manager van Katana PIM. Nu de concurrentie online groter is dan ooit, wordt het steeds belangrijker om je te onderscheiden middels het leveren van de ultieme klantbeleving. Dit betekent dat je naast verschillende afbeeldingen ook je productcontent goed op orde moet hebben. "Zoekresultaten en filters op een eigen webshop, maar ook op de verschillende grote platformen worden gevoed door verschillende attributen en specificaties die je bij je product instelt. Des te meer informatie jij kan meegeven bij jouw product, des te groter de kans dat je gevonden wordt" geeft Raoul Straathof aan.

Internationaal speelveld

Door alle mogelijkheden die er nu online en op het gebied van logistiek zijn is het voor veel fashionmerken en retailers een logische stap om ook consumenten buiten de eigen landsgrenzen op te zoeken. Een belangrijk punt waar vooraf niet direct bij stilgestaan wordt is dat dan ook alle data meertalig beheerd moeten worden. "Grote en kleine bedrijven lopen tegen het probleem aan dat het huidige systeem waar ze de productdata in beheren, niet meertalig werkt” zegt Raoul Straathof. Veelvuldig wordt een e-commerce platform als Shopify, een ERP of zelfs een Excelbestand met meerdere sheets misbruikt om de data te beheren. Dit heeft tot gevolg dat er een bijzonder inefficiënt en foutgevoelig proces gecreëerd is waarmee deze data beheert moet worden.

Een centraal punt

"Wij geloven dat de toekomst van online retail zich afspeelt over meerdere online kanalen. Dat betekent dat je als merk, groothandel of retailer je productdata moet aanleveren volgens de regels van degene die die kanalen beheren” geeft Raoul Straathof aan. “Het kan dus zo zijn dat de data meertalig aangeleverd moet worden. Ook kan het zo zijn dat je specifieke attributen moet meegeven zoals kleur, lengte van een hak of het materiaal waar het uit bestaat. Door je productdata te beheren in een 'product information management' systeem, centraliseer je alle productcontent. Daarnaast optimaliseer je ook je interne werkprocessen, omdat medewerkers gebruik kunnen maken van functionaliteiten als een workflow die aangeeft welke producten welke data missen. Bedrijven die de overstap gemaakt hebben naar Katana PIM kregen hun producten sneller online met minder manuren"

Limiteren van handmatige en communicatieve fouten

Waar er voorheen een e-commerce manager verantwoordelijk was voor alle online activiteiten, is dat nu vaak niet meer het geval. De e-commerce manager beheert de webshop, de content beheerders zorgen voor de juiste data voor de verschillende kanalen en je ziet nu ook vaak een ‘Marketplacespecialist’ die de verschillende online marketplaces beheert. Hoewel de uitbreiding van het team een logisch gevolg is van de vele extra activiteiten die er hedendaags gevraagd worden van een succesvolle online fashion onderneming, geeft het ook meer ruimte voor fouten. "Een communicatiefout kan leiden tot het niet goed online komen van één of meerdere producten, daarmee gaan belangrijke kansen verloren. Wij zijn van mening dat een goed PIM-systeem de medewerkers ondersteunt in de dagelijkse gang van zaken en hiermee ook zoveel mogelijk handmatige, maar ook communicatieve, fouten elimineert" stelt Raoul Straathof.

Eindeloos veel mogelijkheden

In tegenstelling tot veel andere projecten, zoals een nieuwe webshop, WMS of ERP, is Katana PIM zeer gemakkelijk te implementeren in een huidig IT-landschap. Hierdoor kunnen de contentbeheerders vrijwel direct aan de slag om de huidige content te optimaliseren en nieuwe collecties voor te bereiden. "Online shopping zal een steeds groter aandeel nemen in de retail en grenzen zullen verder vervagen in de komende maanden/jaren. Het is dan ook belangrijk om nu je interne processen tegen het licht te houden en te zien waar je stappen kan maken. De mogelijkheden online zijn eindeloos, maar zonder een goede basis van je productdata worden deze mogelijkheden enorm beperk. De collega's van Katana PIM kijken en denken dan ook graag met je mee naar de werkprocessen en de huidige en toekomstige plannen van een organisatie. Gezamenlijk kunnen we dan tot de ideale inrichting komen.