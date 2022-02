‘Eigenaar Isabel Marant overweegt verkoop’

Isabel Marant wisselt wellicht van handen, zo meldt nieuwsbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het Franse Motefiore Investments overweegt naar verluidt een verkoop van het meerderheidsbelang in het Franse modehuis. FashionUnited heeft contact gezocht met Montefiore Investments voor commentaar.

Montefiore Investment zou JPMorgan Chase & Co. hebben ingehuurd om te onderzoeken hoe het uit Isabel Marant kan stappen. Montefiore verkreeg in 2016 een meerderheidsbelang van 51 procent. Destijds was niet bekend hoeveel geld Montefiore neertelde voor het belang.

De bronnen van Bloomberg melden dat de waarde van Isabel Marant op 1 miljard euro kan komen te liggen door een overname.