Eigenaar Miss Etam en Steps vraagt surseance aan voor distributiecentrum en shared service center

NXT Fashion heeft surseance aangevraagd voor het distributiecentrum en het shared service center van Miss Etam en Steps. NXT Fashion meldt dit in een persbericht. Het bedrijf lijkt hiermee te reageren op de actie van het personeel van de ketens en vakbond AVV die naar de Ondernemingskamer zijn gestapt.

In het persbericht geeft NXT Fashion aan dat de huidige lockdown de achterliggende reden is voor de surseance-aanvraag. “Met deze drastische ingreep wil de directie het grootste deel van de werkgelegenheid behouden. Alle 365 werknemers van de separate winkelorganisatie zullen nog vóór de kerst hun salaris over december uitbetaald krijgen,” aldus het bericht. “Uitstel van betaling is aangevraagd voor de vennootschappen NXT SSC en NXT LOG, met in totaal 116 werknemers. Het bestuur gaat in samenwerking met de aan te stellen bewindvoerder nog proberen om voor de vennootschappen een beroep te doen op de NOW-regeling, al lijkt de kans daarop nu niet groot.”

Rozenboom, de eigenaar van NXT Fashion noemt de aanvraag ‘helaas onvermijdelijk’. “We kunnen niet anders dan concluderen dat we niet meer aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Dit is een rechtstreeks gevolg van onder meer de snelheid en de duur van de recent ingestelde lockdown, waardoor de omzet van de ene op de andere dag wegviel,” aldus de ondernemer in het persbericht. “Beide vennootschappen kunnen niet meer aan hun financiële verplichtingen voldoen, dus we zien geen andere uitweg. Ons doel is het grootste deel van de werkgelegenheid van de groep te behouden. We willen de mensen nú informeren om ze niet langer in onzekerheid te houden tijdens de kerstdagen.”

Dit weekend gaf vakbond AVV aan samen met het personeel van Miss Etam en Steps naar de Ondernemingskamer te stappen. De vakbond gaf aan dat de ondernemingsraad van Miss Etam en Steps buitenspel zijn gezet wanneer het aankomt op de sluiting van het distributiecentrum en dat Rozenboom geen sociaal plan wil opzetten voor de werknemers. Op deze aantijgingen lijkt de ondernemer nu ook te reageren in het persbericht. “NXT Fashion heeft de vakbonden AVV, CNV en FNV op 10 november uitgenodigd voor een vergadering voor een adviesaanvraag over een voorgenomen reorganisatie en het opstellen van een sociaal plan. CNV is niet op de uitnodiging ingegaan, FNV liet op voorhand weten leden individueel bij te zullen staan en daarom niet te zullen deelnemen aan het overleg. Met vakbond AVV heeft de directie van NXT Fashion de afgelopen weken geprobeerd afspraken te maken over een sociaal plan. Beide partijen zijn het daarover niet eens geworden.” Het bericht van NXT Fashion schetst dus een ander beeld dan het bericht van AVV.